GACKT、本郷奏多の結婚祝福「成人した日を一緒に祝い、初めて教えた酒がテキーラ」長文投稿で明かした25年前からの縁
【モデルプレス＝2026/01/07】アーティストのGACKTが1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。1月1日に結婚を発表した本郷奏多を祝福した。
【写真】52歳大物アーティストが25年前から縁あるイケメン俳優
GACKTは「奏多、本当におめでとう！」と書き出し、1月1日に結婚を発表した本郷に祝福の言葉を送った。
はじめに「思い返せば彼が10歳、ボクが28歳の出会い。映画『MOON CHILD』がきっかけだ」とGACKTが原案・出演を果たした映画「MOON CHILD」（2003年公開）にて、GACKT演じるショウの幼少期を本郷が演じたことが彼との出会いだと懐古。また「彼が成人した日を一緒に祝い、初めて教えた酒がテキーラ」と本郷が成人した日について言及し「それのせいか今では驚くほど酒が強い」と本郷の飲酒事情も明かした。
さらに「【あの奏多が結婚】と聞くと、時間の流れに一瞬置いていかれる」と本郷と出会った頃について追憶し、「出会った相手が幼い場合、たまに会うと違和感がある感覚」と自身の感覚について記した。最後に「改めて、本当におめでとう」「幸せになってくれよ」と言葉を送り、祝福のメッセージを締めくくった。
この投稿に「25年前の縁が続いているのすごい」「GACKTさんの言葉が素敵」「熱い気持ちが伝わるメッセージですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
