日本の海を空から守ってきた航空機があります。第十管区海上保安本部の「うみつばめ」です。

2機のうち2号機はすでに退役し、1号機も間もなく役割を終えます。きょう7日、その1号機が最後の任務につきました。

十管・鹿児島航空基地所属の「うみつばめ」は、全長およそ20メートル。

1997年に東京・羽田航空基地に配備され、2007年に鹿児島航空基地にやってきました。

2001年、奄美沖で北朝鮮の工作船が巡視船と銃撃戦になり、沈没した不審船事件でも任務にあたりました。

十管に2機あるうち1号機は、地球122周分の距離を飛びました。

16年半、「うみつばめ」の操縦かんを握ってきた紙谷浩文機長。曽於市出身で、今年3月に海上保安庁を退職します。きょう7日は、1号機最後の任務の操縦席に座りました。

（「うみつばめ」 紙谷浩文機長・65）「非常に安定性のいい性能のいい、私の手足となって飛行してくれた素晴らしい機体。お疲れ様と言いたい」

隊員に見送られながら「うみつばめ」は最後のパトロールに向かいました。

鹿児島には来月以降、「うみつばめ」の後継機が2機配備されます。

