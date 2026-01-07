県内の観光業界のトップらが集う新年互礼会が開かれました。ことしの見通しを聞いてきました。

県観光連盟が開いた新年互礼会には、宿泊や交通など観光業界に携わるトップら450人あまりが参加しました。

県内では去年3月にJR仙巌園駅が開業。年間のクルーズ船の寄港回数は183回で過去最多となりました。空の便では、鹿児島・ソウル線が毎日運航するなど明るい動きもみられています。

一方で、根拠のないうわさにより香港線の運休が続いているほか中国の“訪日自粛”を受け上海線は3月まで運航の取りやめを決めています。

（記者）「基幹産業でもある観光業。ことしの見通しは？」

（仙巌園 長野信弘常勤顧問）「ことしは晴れ。仙巌園駅がオープンしたので、非常にたくさんのお客さんに来ていただいている、県外や海外でさらに駅の認知度も高めて、より多くのお客さんに仙巌園に来てもらえるようになれば」

（霧島ゴルフクラブ 佐々木浩司支配人）「ことしは晴れ。ゴルフ業界では韓国のお客さんのシェアが大きい」

Q.韓国線が毎日運航するようになったが？

「非常に大きなプラス材料になっていると思う」

（南国交通観光 有馬伸一営業部長）「曇りだが、仕事が入ってくることを考えて晴れマークにしていきたい。（曇りは）乗務員の不足が一番、ただ晴れマークという展望としてはクルーズ船が鹿児島に相当入ってくるので大きな収益につながってくるのかなと思う」

Q.晴れを選んだ理由は？

（南国ホテルズ※シェラトン鹿児島を運営 伊牟田均社長）

「期待も込めて。中国や香港は厳しい環境だが、欧米諸国からのインバウンドも増えてきているので、大丈夫」

（種子島あらきホテル 荒木政臣専務）「晴れ。（馬毛島関連で）種子島の景気は晴れのような状況が続ている、去年の後半から宿泊施設の空室が目立つようになっていると聞く、観光客を受け入れる態勢は整ってきているので、今後は一般の観光客にも来てもらいたい」

「晴れ」という前向きな声が多く聞かれた観光業界。飛躍の午年となるか。期待が膨らんでいます。

・