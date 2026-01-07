ユーロドル１．１６９０近辺、ユーロ圏ＣＰＩには目立った反応示さず＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ユーロドルは1.1690近辺と前日ＮＹ終値付近に回帰している。米ＡＤＰ雇用統計など一連の米経済指標発表を控えて、様子見ムードとなっているようだ。



先ほど発表された１２月ユーロ圏ＣＰＩ速報値は、前年比＋２．０％と前回の＋２．１％から若干鈍化も、市場予想＋２．０％と一致している。コア前年比は＋２．３％と前回および市場予想＋２．４％を小幅に下回った。前月比は＋０．２％と前回の－０．３％から上昇も、市場予想通りの結果だった。サービスインフレに粘着性があるものの、ＥＣＢ金利据え置き観測に変化はみられていない。



EUR/USD 1.1690 EUR/JPY 182.93 EUR/GBP 0.8661

