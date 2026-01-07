天海祐希、『キントリ』メンバーからのサプライズで目が真っ赤に 涙声で感謝伝える「本当にありがとうございます」
俳優の天海祐希、田中哲司、速水もこみち、鈴木浩介、でんでん、塚地武雅が7日、都内で行われた劇場版『緊急取調室 THE FINAL』大感謝ツアー in 東京に参加。天海は、サプライズで『キントリ』メンバーからのサプライズメッセージに万感の思いを語った。
【写真】うるうる⋯目を真っ赤にする天海祐希
天海が叩き上げの取調官・真壁有希子を演じる本作は、可視化設備の整った特別取調室を舞台に、取調官たちが凶悪犯と心理戦を繰り広げるヒューマンドラマ。2014年1月の初回放送以来、連続ドラマ4作とスペシャル2作の全39話で平均視聴率13.1％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録する人気を誇ってきた。12月18日に最終回を迎えた第5シーズン、そして劇場版『緊急取調室 THE FINAL』をもって12年の歴史に幕を下ろす。
イベントの終盤、天海へのサプライズとして12年にわたって支え続けてきた『キントリ』メンバーからのメッセージが。残念ながら登壇できなかった小日向文世からは動画メッセージが。メッセージが流されている合間に田中は、こっそりバックステージに。動画の中に田中が登場すると、小日向が天海への花束を託した。そんな動画が流れ終わると客席には花束を持った田中の姿が。天海は「なんなの、この演出」と苦笑いしながらも田中から花束をもらうと「とてもとてもうれしいです」としみじみと口にした。
天海は「お芝居を作っていく上で、こんなに頼りになる方たちはいなかった。どんなお芝居をしても受けてくださって、球を投げ返してくださる。真壁有希子と同じように、自分の思いのまま突っ走ることができた。『キントリ』の皆さんのおかげです。そして、それぞれがそれぞれの役柄を全うして、その上で『緊急取調室』というドラマを作り上げてくださった。皆さんは『引っ張ってくださった』とおっしゃっていただきましたが、私こそ皆さんに引っ張っていただいた、皆さんのおかげで真ん中に立たせてもらえているという思いでいっぱいです」と感謝。「『緊急取調室』が終わってしまって、今後、自分の気持ちの中に大きなぽっかりとした穴ができてしまうかもしれませんけど、それは12年間、皆さんと一緒に頑張ってこれたという思いがあるからこそだと思います。今後は『緊急取調室』というドラマをこのメンバー、スタッフで作れたこと、これだけの皆さんに愛していただけたことを自分の誇りにして、ちょっとした寂しさと一緒に、これから自分の真っすぐな道を歩いていけたらと思います」と思いを伝えた。
これだけ多くのキャスト陣がそろうイベントは、これが最後となる予定。「皆さん、すみませんね」と観客に謝罪した上で、登壇者の方を向いて「本当にありがとうございました。皆さんのおかげで、ここにいることができます。本当にありがとうございます」と返礼。涙声となり、目も真っ赤にしながら万感の思いを伝えていた。
■『キントリ』メンバーの天海祐希へのメッセージ
【鈴木浩介】天海さん、12年間本当にお世話になりました。本当にいつももつなべのことを気にかけてくださいまして。あまり誰も褒めてくれないんですよ。だけど天海さんが1番褒めてくれるんです。「もつなべいいよ、もつなべいいよ」って。それが本当にエンジンになって、僕たちは12年間全速力で走ることができました。そして天海さんと一緒にお芝居すること、それが本当に楽しくて。目線のやり取りだったり、天海さんは「こうやろうよ」という細かいアイデアをくださったり。それを一つひとつの撮影期間中に楽しみながらできたことが1番の思い出です。言えてなかったんですけど、12年間、天海さんと一緒にずっとお芝居やってきたのに、この間最後のドラマのシーズンの時に天海さんからバッと見られた時にセリフがぶっ飛んだ時がありまして（笑）。12年経っても天海さんも眼力になれなかった（笑）。最高でした。本当にありがとうございました。お世話になりました。
【速水もこみち】
僕にとっての天海さんは本当に頼れるお姉さまと言いましょうか。確か天海さんと初めてご一緒させていただいたのが天海さんのコマーシャル撮影で。本当に当時から今でも本当に変わらない天海さんの優しさとカッコよさで。その時も現場を引っ張ってくださったんですけれどもで『キントリ』でも、これだけ素敵な個性のある皆さんをまとめた。非常に大変な作業だと思うんです。振り返ってこの12年は僕も想像してなかったんですけれども、こんなにも皆さんと素敵な関係性でいられた。そして、そういう関係性にしてくれた天海さんに僕は本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今後ともぜひよろしくお願いいたします。本当に本当に12年間お疲れ様でした
【塚地武雅】天海さんの人柄だったりとか、演技とか、そういうことに関してすごいのは、重々感じていたんですが、今回シーズンFINAL、並びにFINALの映画に向けて番宣活動をたくさん一緒にさせていただいて、その時に思ったのはバラエティ番組に「こんなに私が出ていて大丈夫かな」と言うぐらい年末年始に数多く出られていた。僕が思うのは「ゲストだから」とか、いわゆる「番宣で来たので」みたいに斜に構えずに番組が面白くなるように全身全霊を注いで、サービス精神おう盛で、ちゃんと面白い自分を出されているところに俳優を飛び越えてエンターテイナーな方なんだなと改めて思った。視聴者の方が、見る方がいたら1番楽しい状態でお届けしようという意識をすごく感じて感動しました。別の言い方をすれば「いつまで貪欲なんだ！」というぐらい真摯に向き合ってバラエティもやっていたのに感動しました。番宣活動も終わりましたので、12年間お疲れ様でした。
【でんでん】もうみんなが言ってるような言葉しかないんですけど、天海さん、本当にありがとうございました。スタジオでいる時も素敵なんですけど、この12年間、ドラマの撮り始めの時とか、撮り終わってから食事会に天海さんは誘ってくれるんですよ。その食事会がとても楽しくてですね。声かけてもらうのがうれしくて、うれしくてしょうがなかったんです。天海さんの誕生日パーティーも呼んでくれるんです。そういう、ありがたさもあります。僕、卓球をやってるんですけど、卓球仲間は素人の仲間が多いんです。よく質問されるのは「天海さんっていい人ですよね？」と。僕は間髪を入れず「ものすごくいい人です」と言うんです。これ、少しいい話だと思うんです。物を食べる時でも食べた時「うん？」と考えている時は、あんまり美味しくないかもしれない（笑）。そういう天海さんと一緒に仕事ができたのを誇りに思っているんです。本当に天海さん、ありがとうございました。もう1つ。これからもよろしくお願いします。
【小日向文世（ビデオメッセージ）】天海さん、ビックリした？『緊急取調室』、12年間ありがとうございました。そして本当にお疲れ様でした。真壁有希子に僕ら『キントリ』メンバーを12年間引っ張っていただき、本当に感謝しております。言いたいことたくさんありますけれども、とにかく心を込めて。天海さん、本当にありがとうございました。そして、お疲れ様でした。あなたとこの12年間出会えて本当に良かった。ありがとう。では、この 12年間の感謝の気持ちを込めて、この花束を。本当は直接お渡したいのですが、舞台あいさつに伺えないので、今回は梶山管理官に花束を託したいと思います。また、お会いできるときまで、お元気で！
【田中哲司】天海さん、12年間お世話になりました。僕が『緊急取調室』の中で1番好きだったシーンは真壁と2人で街を歩くシーン。あれが大好きで。最後テレビのFINALで歩かせてもらって、すごくうれしかったです。ありがとうございます。それと新年会は家に帰ったら大至急企画します。
