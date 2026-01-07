きょう1月7日は、「七草の日」ですね。



富山市の神社では、春の七草がゆを食べて、無病息災を願う行事が行われました。



セリ、ナズナ、ゴギョウなどの春の七草は邪気を追い払うとされています。



薬の神をまつる豊栄稲荷神社では、江戸時代から七草の行事が受け継がれています。



「七草 なぐさ…」



「七草の歌」に合わせて、神職が七草を丁寧に刻みました。



そして、刻んだ七草は、無病息災を願って七草がゆにし、参拝者に振る舞われました。





参拝者「寒いから熱いのがすごく、おいしいです」Ｑ．願いごとされましたか「無病息災で一年間元気で暮らせることですね」神社では、七草の伝統行事をこれからも大切に伝えていきたいと話していました。私も七草がゆをいただき、心と体がとても温まりました。そして、帰り道に呉羽山公園の展望台に立ち寄りました。展望台からは、雪をいただいた立山連峰が望めました。ただ、山の上は青空ではなく、雲がありました。帯のように雲が連なっていますね。これは天気が下り坂に向かっているサインです。湿った空気が立山連峰にぶつかって上昇し、冷やされて雲になるためで、あすの県内は雪が降る見込みです。富山市の朝の最低気温は2度、日中の最高気温も2度の予想です。同じなんですか？あすは、未明から日中にかけて気温が下がり続け、夜には0度にまで下がる見込みです。予想降雪量です。あす朝までの12時間では山間部の多い所で20センチです。平野部ではあす朝から雨が雪に変わり、夕方6時までは10センチ、山間部が25センチです。また早期注意情報では、10日土曜日から暴風雪警報が、11日日曜日から大雪警報が、12日月曜日から波浪警報が発表される可能性が中程度あります。強い寒気が長い時間入るので積雪が増える恐れがあります。