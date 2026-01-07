砺波市のイオンモールとなみに、子どもたちの遊び場や子育ての相談コーナーなどを備えた施設がきょうオープンしました。



この施設をショッピングモールに設けた狙いとは？



中島記者がお伝えします。



イオンモールとなみの1階、映画館のイオンシネマのとなりにオープンしたのは、砺波市こども子育て交流館、その名も「こどもおーる」です。





こどもおーるには、高校生までが自主学習に使えるスペースのほか幼児や小学生を対象とした遊びの空間や読書スペース、ボールを使った遊びなどができる広い運動スペースがあります。さらに乳幼児向けの子育て支援センターも備わっていて、子育て中の親が相談することもできます。中島記者「私も子育て中ですが見通しがよくて年齢が違うきょうだいを連れていても見守りやすい空間だなと思います」天候に左右されずに赤ちゃんから高校生まで年齢に応じて楽しめる空間です。事前に利用者登録をすれば居住地を問わず0歳から18歳までの子どもと保護者が無料で利用できます。利用者「土日も天気関係なく遊べるところがあまりなかったので、たくさん遊べたらいいなと思います」「買い物のついでに来れたりとか、友達と遊び場として使えるなと思うので、すごくありがたい場所だなと思います」砺波市がこの施設をイオンモールに設けた理由は、広い駐車場があることや食料品などの買い物の合い間に立ち寄れること、そして市の子育て支援施設としては初めて土日も利用できるようにしたことなどです。砺波市 夏野市長「子どもたちがいられるスペースが子育て支援にもなれば、より一層砺波に住んでみようかとか、砺波に住んでよかったとおっしゃっていただける人が増えるのではないかと思う」一方で2015年に開業したイオンモールとなみは、近年、テナントスペースの空きが課題となっています。子ども連れの来客が増えることで、にぎわいにつながればと期待を寄せています。イオンモール 前森剛志 京滋北陸事業部長「専門店街においてはまだまだ空き区画があり、そこに対してもこどもおーるが寄与できるところがあると思うので、そこにも非常に大きな期待を抱いています。新しい専門店導入にも拍車をかけたい」こどもおーるの利用時間は午前9時半から午後5時半までで、火曜日と祝日、年末年始は休館します。少子化対策で子育て支援を行う行政と、商業施設の双方がメリットを狙うこの施設、当初は1か月でのべ1000人の子どもの利用を見込むということです。