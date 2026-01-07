ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【1月8日 関東の天気】8日の朝 凍てつく寒さ 【1月8日 関東の天気】8日の朝 凍てつく寒さ 【1月8日 関東の天気】8日の朝 凍てつく寒さ 2026年1月7日 19時25分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 1月8日の関東の天気を山形純菜キャスター、河津真人気象予報士がお伝えします。・7日は関東各地で雪やみぞれ・8日の朝は7日より寒い・空気の乾燥進む 火の用心 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 思いやり, デイサービス, 置床工事, 床暖房, 射出成形機, 大船, 伊東市, ダイス, イベント