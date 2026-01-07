TBS NEWS DIG Powered by JNN

1月8日の関東の天気を山形純菜キャスター、河津真人気象予報士がお伝えします。

・7日は関東各地で雪やみぞれ
・8日の朝は7日より寒い
・空気の乾燥進む 火の用心