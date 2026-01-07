子育てに協力してくれない旦那さんだと、一緒にいる意味があるのかわからなくなりますよね。父親とは思えない発言をされると、怒りを通り越して諦めの境地に達してしまうようで……？ 今回は、ダメ夫すぎて呆れ果てた話をご紹介いたします。

先にご飯を食べる夫

「夫は自分から家事や育児をすることはなく、私が頼んでちょろっとやる程度。子どもにごはんをあげるのって、普通は夫婦で交代しながらやるものなのに、夫は自分のごはんをさっさと食べ終えてスマホを見てるだけ。

あるとき、『たまにはごはんあげてくれない？』と聞いたら、夫に『俺のごはん冷めちゃうじゃん』と言われイラッとしましたね……。いや、私はいつも冷め切ったごはんを食べてるんですけど？ 夫には本当に呆れました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 子育ては、奥さんがやるのが当たり前と思っているような言い方ですよね。もっと父親の自覚を持たないと、いずれは奥さんに捨てられるかも……？

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。