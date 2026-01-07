千葉ジェッツがJR東日本秋田に勝利…宇都宮ブレックスとの天皇杯準々決勝へ

1月7日に国立代々木競技場 第二体育館で「第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンド2回戦が行われ、千葉ジェッツがJR東日本秋田PECKERSと対戦した。

千葉Jは同点で迎えた第1クォーター開始1分43秒からディー・ジェイ・ホグ、富樫勇樹、田代直希の連続得点で11－2。その後、3点差まで詰め寄られたが、瀬川琉久、原修太、ナシール・リトルが応戦し、28－20と8点のリードを奪った。

第2クォーターは残り4分8秒に6点差まで肉薄されたものの、原、リトルの連続得点で再び2ケタ点差。終盤にも得点を重ね、53－39と突き放した。

相手を10得点に抑えた第3クォーターは、ホグが9得点、渡邊雄太が8得点と躍動。最後の10分間は加藤ダニエルにも得点が生まれ、93－70で勝利を収めた。

千葉Jはホグが20分1秒の出場で21得点8リバウンド2スティールを記録。リトルが16得点5リバウンド2ブロック、渡邊が15得点10リバウンド、原が13得点で続いた。

なお、千葉Jと同じブロックでは、宇都宮ブレックスが信州ブレイブウォリアーズを82－64で撃破。8日17時から行われる準々決勝は宇都宮vs千葉Jに決まった。

■試合結果



JR東日本秋田PECKERS 70－93 千葉ジェッツ（＠国立代々木競技場 第二体育館）



秋田｜20｜19｜10｜21｜＝70



千葉｜28｜25｜22｜18｜＝93