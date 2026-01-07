¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤Î·ëËö¤¬¼¨¤¹¡È´õË¾¡É¡¡¥¦¥£¥ë¤Î¸ÉÆÈ¤È¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£
¡¡1980Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹Ù³°¤ÎÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±Êª¸ì¤ÈSF¥Û¥éー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢Netflix¥·¥êー¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤ÎºÇ½ª¥·ー¥º¥ó¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë10Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥·¥êー¥º¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¤½¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Ä¹¤¤´ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤ËÊ¹¤¯¡¢À¸»à¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É»²²ÃÈëÏÃ
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊËÜ¥·¥êー¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤¬¡¢¤³¤ÎÄ¹¤¤Êª¸ì¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î·ëËö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£¿¼·¡¤ê²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÄ¶¾ïÅª¤Ê¥¹¥ê¥ë¤Ë¤Ï¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Netflix¤È¤¤¤¦ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÀ®¸ùÎã¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥É°ìÀÆÇÛ¿®¤Ë¤è¤ë¡È°ìµ¤¸«¡É»ëÄ°¤È¤¤¤¦»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ìÈÌ²½¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Î»þ´Ö³ä¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢ÂÔ¤¿¤º¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤âÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Î¡Ö1980Ç¯Âå¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Öー¥à¡×¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤Î¤âËÜ¥·¥êー¥º¤À¡£¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Î¾®Àâ¡ØIT¡Ù¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¹¥Èー¥êー¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥àー¥Óー¤ÎÂåÉ½ºî¡ØE.T.¡Ù¡Ê1982Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥°ー¥Ëー¥º¡Ù¡Ê1985Ç¯¡Ë¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¡¢¥âー¥ëÊ¸²½¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥É¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤ä¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î»þÂåÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢±Ç²è¤ä²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤¹¤ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Öー¥à¤¬1990Ç¯ÂåÊ¸²½¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤ò¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤¬·èÄê¤Å¤±¤¿¥Öー¥à¤Î½ªßá¤ò¼«¤é¤¬½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¥Öー¥à¤Î³Ë¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤¹¤ëÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥·¥êー¥ºÁ´ÂÎ¤ÎÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¤ÎÅÄ¼ËÄ®¥Ûー¥¥ó¥¹¡£¤½¤³¤Çµ¯¤¤ë¾¯Ç¯¼ºí©»ö·ï¤Ï¡¢¡ÖÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡Ê¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë°Û¼¡¸µÅª¤Ê¶õ´Ö¤ä¡¢Ææ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¶ËÈë¼Â¸³¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î½Ð¸½¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î°Û¾ï»öÂÖ¡¢Ä¶¾ïÅª¤Ê»öÂÖ¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁûÆ°¤ò²ò·è¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÃæ¿´¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢12ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î4¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¡¢¥Þ¥¤¥¯¡Ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥ô¥©¥ë¥Õ¥Ï¥ë¥È¡Ë¡¢¥¦¥£¥ë¡Ê¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¡Ë¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê¥²¥¤¥Æ¥ó¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¡Ë¡¢¥ëー¥«¥¹¡Ê¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡Ë¤À¡£Èà¤é¤ÏÃÏ²¼¼¼¤Ç¥Æー¥Ö¥ë¥Èー¥¯RPG¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØD&D¡Ù¡Ë¤òÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¡£¥Æー¥Ö¥ë¥Èー¥¯RPG¤È¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î¸ì¤ê¤ÈÄ´À°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤¬ÀßÄê¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤¬¥À¥¤¥¹¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¼«¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¸³«¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤Î°ì¿Í¥¦¥£¥ë¤¬¡¢¼ºí©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ÏÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¤òÁÜº÷¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¥ëー¥«¥¹¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¸³»ÜÀß¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿Ä¶Ç½ÎÏ¾¯½÷¡¢¡È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡É¡Ê¥ß¥êー¡¦¥Ü¥Óー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤«¤éÆ¨¤²¤ëÈà½÷¤òÃÏ²¼¼¼¤Ë¤«¤¯¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¤Ï¡¢Èà½÷¤ËÃ¸¤¤Îø¿´¤òÊú¤¯¡£Ä¶¾ïÅª¤ÊÂ¸ºß¤ò¾¯Ç¯¤¬²È¤Ë±£¤¹¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ï¡¢¡ØE.T.¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°ºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÄ®¤ÎÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥«ー¥Ú¥ó¥¿ーÉ÷¤ÎÅÅ»Ò²»³Ú¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î°úÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¤Ø¤Î°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÊì¿Æ¤ò¥¦¥£¥Î¥Ê¡¦¥é¥¤¥Àー¤¬±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Î»ÐÌò¤Î¥Ê¥¿¥ê¥¢¡¦¥À¥¤¥¢ー¡¢Èà½÷¤È»°³Ñ´Ø·¸¤È¤Ê¤ëÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ò±é¤¸¤¿¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Òー¥È¥ó¤ä¥¸¥çー¡¦¥ー¥êー¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ä¡¦¥Ûー¥¯¤ä¥»¥¤¥Ç¥£ー¡¦¥·¥ó¥¯¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ïー¥Ðー¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯Âå¤ÎÇÐÍ¥¤¬¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¤â¤·¤¯¤ÏºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥²¥¤¥Æ¥ó¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¤È¥¸¥çー¡¦¥ー¥êー±é¤¸¤ë¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡õ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¹¥´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤ËÄ®¤Î´íµ¡¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ï¡¢¤ä¤ä¥ï¥ó¥Ñ¥¿ー¥ó¤À¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥¹¥±ー¥ë¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£¥â¥ó¥¹¥¿ーÂà¼£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÁÓ¼º¤ä¥È¥é¥¦¥Þ¡¢²ÈÂ²¤äÎø¿Í¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤ÎÊø²õ¤ÈºÆÀ¸¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¡ØIT¡Ù¤ËÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°Û¶õ´Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¥À¥¦¥ó¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÄ®¤Î¶¼°Ò¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë¡£¥¦¥£¥ë¤Ï¤½¤³¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢²øÊª¤¿¤Á¤â¤½¤³¤«¤é¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£È©´¨¤¯¿Ð¤¬Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µõÌµ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¾ì½ê¡Ä¡Ä¤³¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëSF¤ÎÀßÄê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢10Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¸ÉÆÈ¤äÀäË¾¡¢¤½¤·¤Æ¹ß¤ê¤«¤«¤êÆÀ¤ë´í¸±¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ØD&D¡Ù¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤äÍý·Ï¤ÎÃÎ¼±¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥ª¥¿¥¯¡Ê¥Êー¥É¤ä¥®ー¥¯¡Ëµ¤¼Á¤À¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢±¿Æ°Éô¤ä¥Á¥¢¥¬ー¥ë¤Ê¤É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥¯¡×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ä¤â¤¹¤ë¤ÈÓÞ¾Ð¤ä¤¤¤¸¤á¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ø¹»¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²è°ìÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¸²½¾×ÆÍ¤äÇ÷³²¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ø±à±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·«¤êÊÖ¤·ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¹½¿Þ¤Ï¡¢¼«¤éÌ¿¤òÀä¤ÄÀ¸ÅÌ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿½ý¤Þ¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤ä»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¸½¼Â¤Ç¤¤¤¦¤ÈÎã¤¨¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡Ö¥³¥í¥ó¥Ð¥¤¥ó¹â¹»½ÆÍð¼Í»ö·ï¡×¤ÎÈÈ¿Í¤Ï¡¢³ØÀ¸À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥¯¤È¤½¤Î¼è¤ê´¬¤¤¿¤Á¤Î¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¸¤á¤¯¤é¤¤¤Ç¤½¤ó¤Ê»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤Ï°Û¾ï¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö·ï¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿¤êÁÂ³°¤µ¤ì¤¿¤êË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸»à¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤Û¤É¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¸¤á¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÀ¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³ØÀ¸À¸³è¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç°ì¼ï¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£Âç¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿É¤±¤ì¤ÐÆ¨¤²¤ëÁªÂò¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¶¯À©¤µ¤ì¤ë³Ø¹»À¸³è¤Ç¤Ï¡¢¸½¼ÂÌäÂê¡¢À¸ÅÌ¤ËÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¥³¥í¥ó¥Ð¥¤¥ó¹â¹»½ÆÍð¼Í»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ø¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥³¥í¥ó¥Ð¥¤¥ó¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤â¤³¤Î¹â¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡Ø¥µ¥¦¥¹¥Ñー¥¯¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥Èー¥ó¤¬½Ð±é¤·¡¢ÈÈ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈÈ¿Í¤Î2¿Í¤Ï¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¤¤Þ¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤é¡¢°ìÀ¸¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤µ¡£Ã¯¤«¤¬¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¡È¹â¹»¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È2½µ´Ö¤ÇÂ´¶È¡¢¼«Í³¤Î¿È¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¹â¹»¤Ç¤ÎÆü¾ï¤ÈÂ´¶È¸å¤Î¸½¼Â¤ÏµÕ¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Ï¢Ãæ¤¬µÕÅ¾¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï¢Ãæ¤¬ÃÏ¸µ¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¤â¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤À¤í¡£Ã¯¤«2¿Í¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤Ê¡×
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç·ºÌ³½ê¤Ç¤Î·º´ü¤ò¤âÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë²á¹ó¤Ê³Ø¹»À¸³è¤ò»×¤¨¤Ð¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¸ÉÆÈ¤Ê°Û¶õ´Ö¤¬¡¢¤É¤³¤«¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¶¼°Ò¤¬Ì¿¤òÃ¥¤¦¤Û¤É¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¥À¥¦¥ó¤È¤Ï¡¢Ç÷³²¤µ¤ì¤ë³ØÀ¸¤Î¡È¿´¾ÝÉ÷·Ê¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Æ±¤¸Ä®¡¢Æ±¤¸¶µ¼¼¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¸ÅÌ¤Î¸«¤Æ¤¤¤ëÉ÷·Ê¤Ï¡¢¿§êô¤»¤Æ¼ä¤·¤¯¡¢¾ï¤Ë´í¸±¤¬ÉÕ¤Å»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥£¥ë¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀäË¾¤ä¸ÉÆÈ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥¦¥£¥ë¤Ï¡¢ºÇ¤â¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¥À¥¦¥ó¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤¤¤ËÈà¤Î¿¿¼Â¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿¿¤Ë°ÕÌ£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥¦¥£¥ë¤ÎÈá¤·¤ß¤òµß¤¤½Ð¤·ÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤Î¾µÇ§¤È¶¦´¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¥¦¥£¥ë¤Ë¤â´í¸±¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¥À¥¦¥ó¤Î¼Ù°¤ÊÂ¸ºß¤Ë¿ÈÂÎ¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¡¢¡È¸þ¤³¤¦Â¦¡É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÉÔÅö¤ÊÍÞ°µ¤Ë¤è¤ë¸ÉÆÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÂ¾¼Ô¤òÁþ°¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¸½¼Â¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ç÷³²¤µ¤ì¤¿¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º¹ÊÌ°Õ¼±¤òÆâÌÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¤Î¿Í¡¹¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿Í¼ï¤äÌ±Â²¤òÍýÍ³¤ËÉÔÅö¤Êº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤ë¼Ô¤¬Â¾¤Î¿Í¼ï¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ê¡¢Ç÷³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÃËÀ¤¬¡¢½÷ÀÁ´ÂÎ¤Ëº¨¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤¿¤ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹½¿Þ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¥³¥í¥ó¥Ð¥¤¥ó¹â¹»¤Î»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¿´¤Î°Ç¤Ë¼ü¤ï¤ì¡¢¼õ¤±¤¿Ë½ÎÏ¤äÁþ°¤òÆâÌÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶§¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£³Ø¹»À¸³è¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¡È²øÊª²½¡É¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÏÃ¤Î¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥Ôー¥Á¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤º¡¢¸ß¤¤¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¼Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Èá·à¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÄó°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¼Ò²ñ¤ÎÃá½ø¤ä¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ËÜÍè¤Ê¤éÂÐÎ©¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤È¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Î´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¥À¥¦¥ó¤¬¸½¼Â¤Î¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀäË¾¤Î¾ÝÄ§¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÂÐ¹³ºö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆËÜ¥·¥êー¥º¤¬É½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÁÛÁüÎÏ¡É¤È¡ÈÁÏÂ¤ÎÏ¡É¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò»¦¤½¤¦¤È¤¹¤ë²øÊª¤¿¤Á¤ò¡¢¡ØD&D¡Ù¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÎã¤¨¤ÆÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î»î¤ß¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÊª¸ì¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¸½¼Â¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÑÁÛ¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤òµß¤¤½Ð¤¹¤³¤È¡Ä¡Ä¡£Æü¾ï¤Î¾ìÌÌ¤Ç¸ÉÎ©¤·¡¢½õ¤±¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤ê½Ð¤¹À¤³¦¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸½¼Â¤Ø¤ÎÂÐ½è¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ëºÇ¸å¤ÎËÉÇÈÄé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È¸½¼Â¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¡É¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÁÓ¼º¤Î¤Ê¤«¡¢¾¯Ç¯¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¡ØD&D¡Ù¤ò³Ú¤·¤à¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡ØD&D¡Ù¤Ï¡¢Êª¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÁÏºî¤ÎºÍÇ½¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥²ー¥à¤À¡£¸ì¤êÉô¤¿¤ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥Þ¥¤¥¯¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó1¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ³Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ì×Ã¤¬Áý¤¨É½¸½ÎÏ¤âÂ¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¶Ë¾å¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤Î¸ì¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤ÎÈþ¤·¤¤·ëËö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÁÛÁü¤ÈÁÏÂ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¸½¼Â¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢²áµî¤ä¤¤¤Þ¤Î´íµ¡¤äÁÓ¼º¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤ÎºÍÇ½¤È¿ÊÏ©¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£Èà¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢Èà¼«¿È¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¿´¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÝ¤ï¤ì¤¿ºÍÇ½¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¾Íè¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤ò¤âµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÈÂ¾¤È°ã¤¦¡É¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ÷³²¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸·¤·¤¤³Ø¹»À¸³è¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þº¤Æñ¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î¶¦´¶¤È¥¨ー¥ë¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤ä»×¹Í¤Î¤Ê¤«¤«¤éÊª¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¿ò¹â¤Ç¡¢¿Í¤òµß¤¦¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¿¿¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®Ìî»û·Ï¡Êk.onodera¡Ë¡Ë