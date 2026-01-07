多少使いづらくても。仕事椅子を二人掛けソファにする理由は…
家からモノが減ったときの快感が、三度の飯より好き！というほど、モノを減らすことばかりを考えているゆるりまいさん。おかげで自宅は驚くほどなんにもない状態に。でも、一緒に住む家族とはどう折り合いをつけているのでしょうか。衝突もありつつ辿り着いた、片付けが苦手な夫と母と暮らす、ゆるり家の暮らし方ルールをご紹介します！
※本記事はゆるりまい著の書籍『なんにもない部屋の暮らしかた』から一部抜粋・編集しました。
仕事部屋にある特徴的なもののひとつに、2人掛けのソファーがあります。ソファーの脚には動かしやすいよう、キャスターも付けています。
ソファーを仕事用の椅子にしている人は、あまりいないのではないでしょうか。少なくとも私は見た事ありません。我ながら随分思い切ったことをしていると思うのですが、これには私の海よりも深い愛が込められているのです。それは、猫と共存するため。
仕事中、私のそばには必ず2匹の猫（くるりとぽっけ）がいます。中でもくるりは私の真横が大好き。以前は1人掛けの椅子を使っていたのですが、無理矢理私の右横に眠ろうとするんです。残念ながら私のお尻はでかいし、くるりも太っちょ猫なので、お互い必死。実に醜いポジション争い。そしてそれを寂しそうに見つめるぼっけ…。
「あぁ！ みんなで仲良く並んで座りたい！」そう思った私は、座り心地や使い勝手は二の次に考え、猫と仲良く座れるソファーを購入したのです。その甲斐あって、今では1人と2匹は仲良く並んで座っています。この原稿を書いている時もくるりくんは私の右横に眠っていて、時折いびきが聞こえます。なんて素敵なBGM。私まで眠くなってしまいそうなので、ぜひともお静かに願いたい。
そんなこんなで買った2人掛けソファーでしたが、仕事部屋の机が細長いので案外使いやすく、結果オーライです。ちなみに机が細長いのは、描く作業とパソコンを使う作業のスペースを分けたかったからです。机を大きく2つに分け、右側を描くスペース、左側をパソコンスペースにしています。描く時に目の前にパソコンがあると邪魔になるので、少しでもスペースを広く取るため、分けて作業しています。2つのスペースを行き来すると見える景色が変わるので、ちょっとした気分転換にもなり気に入っています。
著＝ゆるりまい／『なんにもない部屋の暮らしかた』