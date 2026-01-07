角野隼斗がタワレコ「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターに初登場！スタジオ内に雨を降らせて撮影
角野隼斗が、タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター意見広告シリーズ最新版に初登場。
■雨音のなかで傘を差す印象的なビジュアルが完成
今回のポスターの撮影では、スタジオ内に雨を降らせる演出を敢行し、雨音のなかで傘を差す印象的なビジュアルが完成した。
このポスターは1月16日から順次、全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニで掲出される。
また「NO MUSIC, NO LIFE.」オフィシャルサイトでは、ポスター撮影の裏側をのぞくことができるメイキング＆インタビュー動画が1月20日に公開される。
■「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスタープレゼント
1月21日発売の角野隼斗『CHOPIN ORBIT』をタワーレコードおよびタワーレコードミニ、タワーレコード オンラインのいずれかで購入した人のなかから抽選で10名に「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターがプレゼントされる（予約済みの人も対象）。
さらに、角野隼斗『CHOPIN ORBIT』の初回生産限定盤もしくは通常盤をタワーレコードおよびタワーレコードミニ、タワーレコード オンラインのいずれかで購入した人には先着でB3サイズのポスターカレンダーがプレゼントされる。詳細は「NO MUSIC, NO LIFE.」のオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
ALBUM『CHOPIN ORBIT』
2026.02.04 ON SALE
ANALOG『CHOPIN ORBIT』
■関連リンク
「NO MUSIC, NO LIFE.」OFFICIAL SITE
https://nomusicnolife.jp/
角野隼斗 OFFICIAL SITE
https://hayatosum.com/