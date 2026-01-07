コンサートや演奏会などが行われる鹿児島市の川商ホールが、1月から大規模な改修工事のため2年間の休業に入っています。このため今度の日曜日（11日）に行われる鹿児島市の「はたちの集い」は場所を変えて行われます。



（記者）

「はたちの集いやコンサートなどが行われる、こちらの川商ホール。訪れたことがある方も多いのではないでしょうか。現在、改修が行われていて、2027年12月まで利用できません」





1983年2月に開館した鹿児島市与次郎の川商ホールには、日ごろの音楽の成果を発表する音楽会や落語などが開催される第1ホールや第2ホール。講演会など様々な催しに対応する市民ホールなど、合わせて3300を超える席が備えられていて、県民が芸術・文化を楽しめる場所として親しまれています。しかし、開館から42年――。客席の天井の耐震の強化や老朽化に伴う空調設備の更新など大規模な改修の工事を予定していて、第1ホールと第2ホールは1月から2027年12月まで2年間利用できません。また、市民ホールや会議室などでも空調設備などの工事が行われる予定で、2026年の5月から12月まで全館休館になる見通しです。この時期、川商ホールで思い出の写真を撮った方も多いと思います。鹿児島市が毎年1月の第二日曜日に開く「はたちの集い」です。2026年は場所を変え、宝山ホールと中央公民館で二十歳の門出を祝います。鹿児島市によりますと「はたちの集い」は、2007年と2011年も改修工事の影響で宝山ホールで行われたということです。鹿児島市教育委員会生涯学習課の池田修指導主事は、「本年のはたちの集いは、宝山ホールで開催します。事前に場所等の確認をお願いします」と呼び掛けています。