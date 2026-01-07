東海道・山陽新幹線、2026年の「のぞみ」“全席指定”期間を発表 シルバーウィーク、年末クリスマスも【一覧・25年との比較】
JR東海・JR西日本は7日、2026年度の東海道・山陽新幹線「のぞみ」を全席指定として運行する期間を発表した。
ゴールデンウィーク・お盆・年末年始に加え、シルバーウィークも「全席指定」の対象とする。また、ゴールデンウィークは4月24日〜5月6日、年末年始は12月25日〜翌1月5日と期間が延びた。
区間・列車は、東京〜博多を運転するすべての「のぞみ」号。「ご予定が決まり次第、お早めのご予約をお願いいたします」と呼びかけている。
■2026年度
ゴールデンウィーク：2026年4月24日（金）〜5月6日（水・祝）
お盆：2026年8月7日（金）〜8月16日（日）
シルバーウィーク：2026年9月18日（金）〜9月23日（水・祝）
年末年始：2026年12月25日（金）〜27年1月5日（火）
参考）2025年度
ゴールデンウィーク：2025年4月25日（金）〜5月6日（火）
お盆：2025年8月8日（金）〜8月17日（日）
年末年始：2025年12月26日（金）〜26年1月4日（日）
