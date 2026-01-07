南阿蘇鉄道が、阿蘇の新酒を楽しめる冬場限定の観光列車の運行を始めます。1月7日、試乗会が行われました。

【写真を見る】新酒と阿蘇の冬景色に乾杯！ 観光列車「TRAIN BAR 千本櫻」1月10日から運行開始 熊本

南阿蘇鉄道が1月10日から運行を始めるのは、観光列車「TRAIN BAR 千本櫻」です。

酒と景色を楽しめる「大人旅の観光列車」として企画したもので、車内にはバーカウンターが設けられ、高森町の酒蔵が作る地酒「れいざん」の新酒などが味わえます。

試乗会では、沿線の住民たちを招待した試乗会が行われました。

乗客「お酒もおいしいし、最高の気分です。本当に今日は幸せです」

乗客「普段は酒は飲まないが、今日は特別おいしい」

乗客「飲み鉄、最高です」

列車は片道約50分を楽しむもので、1月10日から3月7日までの土日と祝日に運行します。

定員は30人ですが、当日空席があれば当日券も販売するということです。

長陽駅で「みんなー！たくさん乗りに来てね、一緒にカンパイしようぜー！待ってるぜー！」

観光列車「TRAIN BAR 千本櫻」

（上り）高森駅午前11時6分発ー立野駅同11時56分着

（下り）立野駅午後0時32分発ー高森駅同1時25分着

大人（中学生以上）片道1500円 子ども：片道1000円