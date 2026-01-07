青森県東方沖を震源とする先月８日の地震の際、津波警報が発表された同県八戸市内で、避難中とみられる車が渋滞を引き起こしていたことが、情報サービス会社「Ａｇｏｏｐ（アグープ）」（東京）によるスマートフォンの位置情報分析で判明した。

到達した津波は最大４０センチで人的被害はなかったが、国は歩行困難な人などを除いて「徒歩避難」を原則としており、避難のあり方に課題が残った。

「青信号に変わっても前に進まなくなった。本当に津波が来ていたら大半の車が流されていたかも」。家族５人で避難所の小学校に車で向かい、渋滞につかまった同市の男性（３８）はそう振り返る。

自宅は海岸から約２キロ。市の避難指示が出ていた。回り道をして何とか小学校にたどり着いたが駐車場は既に満車で、校庭に車を止めて警報解除を待った。

当時、八戸市沿岸部に住む約１万人に避難指示が出た。自主避難も含めて３４４５人が学校や公民館などに身を寄せたが、冬の深夜だったこともあり、車で避難する人が多かった。

アグープがスマホの位置情報を基に「人の流れ」を地図上に示した動画からは、市内各地に渋滞が発生した状況が見て取れる。スマホ所有者の位置を示す表示は地震発生から４５分後、高台への道路を埋め尽くしていた。１週間前の同時刻と比較すると、その差は歴然としており、渋滞は、津波の浸水想定区域でも発生していた。

◎

国は道路の液状化や電柱倒壊、渋滞などのリスクを考慮し、津波避難では徒歩を推奨している。車は、歩行困難な人や高台が遠い場合など地域の実情に応じて容認するにとどめている。

市も車避難は「大津波警報が出た際に歩行困難者などに限って行う」との方針を定めているが、今回は危険度が１段階低い津波警報で渋滞が発生した。津波の影響がないとみられる地域でも発生しており、市危機管理部の館合裕之次長は「避難の必要がない方も車で避難した」と話す。

市は今後、徒歩避難について啓発を進める方針で、危機管理に詳しい青森中央学院大の大泉常長教授も「原則徒歩の徹底が不可欠だ」と訴える。地震発生という異常事態の中では、ドライバーはパニックに陥って周囲を巻き込む事故を起こしかねず、「訓練を通じて、徒歩避難の方が安心だという意識を持ってもらうべきだ」と指摘する。

◇

最大震度６強を観測した地震は８日で発生１か月。県によると、７日時点で負傷者は計３２人（重傷１人、軽傷３１人）。建物被害は１９００件を超え、住宅は全壊２件、半壊５件、一部損壊３２０件で、被災自治体は罹災（りさい）証明書発行などを進めている。