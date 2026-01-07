セブンス・ベガが1月7日、2026年最初のデジタルシングル「Slump!」を配信リリースした。これにともなってミュージックビデオが公開となった。

楽曲「Slump!」は“スランプ”をテーマに、ビターで大人な質感を持つオルタナティヴロックナンバーだ。そのミュージックビデオは、目まぐるしく変わる模様を“スランプ”になぞらえ、シブヤカンナ(G, Vo)の揺れ動く内面を象徴的に描写したもの。感情の停滞や焦燥感、不安定な思考のループをミニマルな映像表現で可視化した。ストーリー性を排したコンセプチュアルなアプローチが、楽曲の持つ空気感をより際立たせる仕上がりだ。

セブンス・ベガの現在地と、次なるフェーズへの意志が刻まれた「Slump!」にご注目を。

■＜7thVega ONE-MAN LIVE「I’M A PRINCESS」＞

1月25日(日) 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE

open16:00 / start16:30

2月07日(土) 東京・代官山UNIT

open17:30 / start18:00

▼チケット※SOLD OUT

前売：Standing 3,850円(税込)＋ドリンク代

当日：Standing 4,400円(税込)＋ドリンク代

関連リンク

◆セブンス・ベガ オフィシャルX

◆セブンス・ベガ オフィシャルInstagram

◆セブンス・ベガ オフィシャルTikTok

◆セブンス・ベガ オフィシャルYouTubeチャンネル