¡Ö¸í»ú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡ª¡×J¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¡¡¡Ö¥½¥Ã¥«¡¼Éô¡×Í³Íè¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÎÈ¯É½¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼J1¤ÎÇð¤Ï¡¢·Ä±þÂç¤ÎMF³ÑÅÄØªÉ÷¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ì¾Ìç¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÀµ¼°É½µ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸í»ú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¡©¡×¡ÖÍýÍ³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çð¤Ï¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Ö·Ä±þµÁ½ÎÂÎ°é²ñ¥½¥Ã¥«¡¼Éô½êÂ°¡¢#³ÑÅÄØªÉ÷ Áª¼ê¤Î¡¢2026Ç¯¤«¤é¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ÈÃµµæ¿´¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³ÑÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢·Ä±þÂç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥½¥Ã¥«¡¼Éô¡×É½µ¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¸í»ú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï1921Ç¯¤ËÁÏ»Ï¤µ¤ì¤¿Æ±Éô¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¡£¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿³°Íè¸ì¡Ö¥½¥Ã¥«¡¼¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Ç¤¢¤ëÆ±Âç¡Ö½³µåÉô¡×¤È¶èÊÌ¤¹¤ë°Ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿È¯²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«±Ñ¸ìÉ÷¤Ë¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤ÈÆÉ¤ß½¬¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ìÆ¬¤Î¡ØSO¡Ù¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥½¤Ë¶á¤¤È¯²»¤À¤È¤¤¤¦²ò¼á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸µ²ñÄ¹¤Î¸¤»ô´ð¾¼»á¤äJ¥ê¡¼¥°¤ÎÌî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½FWÉðÆ£²Åµª¡ÊÅÓÃæÂàÉô¡Ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Ì¾ÌçÉô¤ÎÉ½µ¤À¤¬¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸í»ú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¥½¥Ã¥«¡¼Éô¤À¤È¡©¡ª¡×
¡ÖÅÁÅý¤¬¤¢¤ë³Ø¹»¤Ï¥½¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ªÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥½¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Î¤«ÍýÍ³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¥½¥Ã¥«¡¼Éô¤¬¸í»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ê¥×¤¬Â¿¤¤¤Ê¡£¤Þ¤¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¸í»ú¤È»×¤¦¤«w¡×
¡Ö¥½¥Ã¥«¡¼Éô¤Ã¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×
¡Ö·Ä±þµÁ½ÎÂÎ°é²ñ¥½¥Ã¥«¡¼Éô¤ÏÀµ¤·¤¤Ì¾¾Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤Ã¤«¤¡¡Ä¡×
¡Ö¥½¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÌ¾¾Î°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¾Ð¡×
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢·Ä±þÂçÆ±ÍÍ¤ËÅÁÅý¤Î¤¢¤ëÁáÂç¤äÅìÂç¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¼°½³µåÉô¡×¤òÃ»½Ì¤·¤Æ¡Ö¥¢¼°½³µåÉô¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë