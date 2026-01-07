テスコム電機は、低温×大風量の広がる風とプロテクトイオンを搭載した「プロテクトイオン ヘアドライヤー（TD462A）」を2026年1月中旬より発売します。カラーはピンク（-P）とグレー（-H）の2色。公式オンラインサイトでの販売価格は6578円（税込）。

「プロテクトイオン ヘアドライヤー（TD462A）」

記事のポイント 髪へのやさしさを考えた低温風と、髪のツヤをアップするプロテクトイオンを搭載。髪をいたわりながら、すばやく乾かすことができます。コンセントから簡単に引き抜ける「ラク抜きプラグ」も便利。

本製品は、髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑える低温風のケアモードを搭載。大風量約2.8㎥/分（※）で低温風でも素早く乾かせます。また、スライドスイッチで簡単にケアモードに切り替えられます。

※TURBO使用時 自社規格による。

マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出する「プロテクトイオン」により、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します（※）。また、髪のツヤもアップします。

※放出イオン量約1,000万個/㎤以上 同社測定法/当社比較検証法による。

付属のソフトエアフードで髪にやさしさをプラス。低温で広がるやわらかな風を届け、熱によるダメージを抑えます。

テスコム電機 「プロテクトイオン ヘアドライヤー（TD462A-P／-H）」 発売日：2026年1月中旬 実売価格：6578円（税込）

毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽くて使いやすく、折りたためるので、場所を取らずコンパクトに収納できます。 ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。

