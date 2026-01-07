VTuberグループ・あおぎり高校が、1月21日にリリースするメジャー1stアルバム『あおバム』より、リード曲「諸行無常ってやつですか？」を1月14日に先行配信することを発表した。

先行配信に合わせ、配信前の楽曲を事前に予約できるPre-save / Pre-addキャンペーンの実施も決定。また、先日公開された『あおバム』のクロスフェード動画では、「諸行無常ってやつですか？」を含む全10曲で構成されたアルバムの世界観を一足早く楽しむことができるので、こちらも是非チェックしてほしい。

さらに、メジャー1stアルバムの発売を記念し、メンバーが登壇するここでしか見られないスペシャルなリリースイベントの開催も決定している。2026年1月7日23時59分までにアニメイト、ゲーマーズ、HMV各対象店舗でCDを購入すると、イベント参加への抽選に応募することができる。店舗ごとでイベントに出演するメンバーは異なるので、各店舗のイベント詳細ページを確認していただきたい。

また、EVIL LINE RECORDSの公式オンラインストア『ELR Store』で販売される各メンバーソロ盤／13種セット盤に付属するアクリルスタンドのデザインと、法人別オリジナル特典のデザインも公開された。

■メジャー1stアルバム『あおバム』 2026年1月21日（水）発売

2026年1月14日（水）リリース

○『あおバム』アクリルスタンド付きELR Store限定盤

・各メンバーソロ盤：\5,500（税込）

・13種セット盤：\30,000（税込） ▼収録内容

M1:お前のまともはまともじゃない／音霊魂子・石狩あかり・千代浦蝶美・我部りえる・春雨麗女・萌実

作詞：OHTORA 作曲：OHTORA・New K 編曲：New K

M2: 諸行無常ってやつですか？／音霊魂子・石狩あかり・千代浦蝶美・我部りえる・春雨麗女

作詞：小泉果奈 作曲・編曲：ist

M3: えっえっえっ♡／山黒音玄・栗駒こまる・我部りえる・うる虎がーる

作詞・作曲：清 竜人 編曲：MOSAIC.WAV

M4: コピペパペット／石狩あかり・我部りえる・春雨麗女・八十科むじな

作詞：なみぐる・ALI-KICK 作曲・編曲：なみぐる

M5: ミス・プリマベーラス／石狩あかり・山黒音玄・萌実・うる虎がーる

作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.) 作曲：FAKE TYPE. 編曲：DYES IWASAKI (FAKE TYPE.)

M6: カオスですがなにか？／月赴ゐぶき・うる虎がーる・八十科むじな

作詞：只野菜摘 作曲・編曲：大隅知宇

M7:つまづきコレクション／音霊魂子・石狩あかり・ぷわぷわぽぷら・萌実

作詞・作曲・編曲 : くじら

M8:たぶん人生はバグだらけ／栗駒こまる・千代浦蝶美・我部りえる・エトラ・ぷわぷわぽぷら

作詞・作曲・編曲：中川大二郎

M9: PLAYERS「A」

作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）

M10: トリコロール・ステップ 2025／音霊魂子・石狩あかり・山黒音玄・栗駒こまる・エトラ・春雨麗女・ぷわぷわぽぷら

作詞・作曲：Jun Kuroda（USAGI Production） 編曲：nerdwitchkomugichan ▼法人別オリジナル特典 アニメイト：L版ソロブロマイド13枚セット

Amazon.co.jp：メガジャケ

TOWER RECORDS：ポストカード

楽天ブックス：アクリルコースター

HMV：A4クリアファイル

ゲーマーズ：マルチクロス

KOTOBUKIYA：2L版ジャケットブロマイド

ELR Store：スクエア缶バッジ

あおぎり高校購買部：ステッカー13枚セット

メーカー特典：ジャケットステッカー

◆あおぎり高校メジャー1stアルバム『あおバム』リリース記念イベント イベント参加応募期間：〜2026年1月7日（水）23:59応募締切

イベント当選発表：2026年1月下旬当選発表予定

イベント当選発表：2026年1月下旬当選発表予定 ▼スケジュール

2026年1月31日（土）

抽選対象店舗：HMV&BOOKS online

【第1部】月赴ゐぶき/うる虎がーる/八十科むじな

【第2部】石狩あかり/春雨麗女

2026年2月7日（土）

抽選対象店舗：ゲーマーズ全店・ゲーマーズオンライン

【第1部】音霊魂子/栗駒こまる

【第2部】エトラ/ぷわぷわぽぷら

2026年2月14日（土）

抽選対象店舗：全国アニメイト・アニメイト通販

【第1部】山黒音玄/萌実

【第2部】千代浦蝶美/我部りえる

詳細：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114202

※第1部は13時00分開演 第2部は17時00分開演

※開催場所：都内某所（開催場所の詳細は当選者のみにお知らせいたします。）

※その他注意事項は各法人サイトをご覧ください。