山崎まさよし、デビュー30周年スペシャル企画として“山崎まさよしと親交のあるアーティスト”によるトリビュート楽曲リリース決定
山崎まさよしが、30周年イヤーとして今回新たな企画を発表した。
その企画とは、1月14日0時より“山崎まさよしと親交のあるアーティスト”によるトリビュート楽曲が配信リリースされるとのこと。現時点でどんなアーティストがどの楽曲をトリビュートするのか明らかにされておらず、詳細は後日発表になるので、続報を楽しみにしていてほしい。
◾️ベストアルバム『山崎見聞録 〜30th Anniversary All Time Best〜』
2025年9月25日（木）発売
購入：https://umusic.jp/JPcVYYZ0
通常盤（3CD）
UPCH-20704/6 3,520円（税込）
▼収録曲／3枚組 計33曲
＜Disc-1＞11曲
1 「月明かりに照らされて」(1995)
2 「セロリ」(1996)
3 「長男」(1997)
4 「僕はここにいる」(1998)
5 「灯りを消す前に」(1999)
6 「やわらかい月」(2000)
7 「Plastic Soul」(2001)
8 「心拍数 〜from 『Transit Time』〜」(2002)
9 「全部、君だった。」(2003)
10 「僕らは静かに消えていく」(2004)
11 「8月のクリスマス」(2005)
＜Disc-2＞10曲
1 「晴男」(2006)
2 「アドレナリン 〜Recorded Live on 23rd December 2007〜」(2007)
3 「Heart of Winter」(2008)
4 「ア・リ・ガ・ト」(2009)
5 「花火」(2010)
6 「ふたりでPARISに行こう 〜from 『Concert at SUNTORY HALL』〜」(2011)
7 「星空ギター」(2012)
8 「道」(2013)
9 「ベンジャミン 〜from 『HARVEST』〜」(2014)
10 「21世紀マン」(2015)
＜Disc-3＞12曲
1 「空へ」(2016)
2 「願い」(2017)
3 「Eyes On You」(2018)
4 「影踏み」(2019)
5 「Updraft」(2020)
6 「温かい手」(2021)
7 「Fat Mama 〜from 『7th COLORS』〜」(2022)
8 「世界の果てまでありがとう」(2023)
9 「フリト」(2024)
10 「One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜」(2025)
-BONUS TRACK- (CD作品のみ収録)
11 「ヤサ男の夢」(1995 Demo Track)
12 「僕はここにいる」(1995 Demo Track)
▼「One more time, One more chance
〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜」
配信：https://lnk.to/omtomc2025
