山崎まさよしが、30周年イヤーとして今回新たな企画を発表した。

その企画とは、1月14日0時より“山崎まさよしと親交のあるアーティスト”によるトリビュート楽曲が配信リリースされるとのこと。現時点でどんなアーティストがどの楽曲をトリビュートするのか明らかにされておらず、詳細は後日発表になるので、続報を楽しみにしていてほしい。

◾️ベストアルバム『山崎見聞録 〜30th Anniversary All Time Best〜』 2025年9月25日（木）発売

購入：https://umusic.jp/JPcVYYZ0 通常盤（3CD）

UPCH-20704/6 3,520円（税込） ▼収録曲／3枚組 計33曲

＜Disc-1＞11曲

1 「月明かりに照らされて」(1995)

2 「セロリ」(1996)

3 「長男」(1997)

4 「僕はここにいる」(1998)

5 「灯りを消す前に」(1999)

6 「やわらかい月」(2000)

7 「Plastic Soul」(2001)

8 「心拍数 〜from 『Transit Time』〜」(2002)

9 「全部、君だった。」(2003)

10 「僕らは静かに消えていく」(2004)

11 「8月のクリスマス」(2005) ＜Disc-2＞10曲

1 「晴男」(2006)

2 「アドレナリン 〜Recorded Live on 23rd December 2007〜」(2007)

3 「Heart of Winter」(2008)

4 「ア・リ・ガ・ト」(2009)

5 「花火」(2010)

6 「ふたりでPARISに行こう 〜from 『Concert at SUNTORY HALL』〜」(2011)

7 「星空ギター」(2012)

8 「道」(2013)

9 「ベンジャミン 〜from 『HARVEST』〜」(2014)

10 「21世紀マン」(2015) ＜Disc-3＞12曲

1 「空へ」(2016)

2 「願い」(2017)

3 「Eyes On You」(2018)

4 「影踏み」(2019)

5 「Updraft」(2020)

6 「温かい手」(2021)

7 「Fat Mama 〜from 『7th COLORS』〜」(2022)

8 「世界の果てまでありがとう」(2023)

9 「フリト」(2024)

10 「One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜」(2025)

-BONUS TRACK- (CD作品のみ収録)

11 「ヤサ男の夢」(1995 Demo Track)

12 「僕はここにいる」(1995 Demo Track) ▼「One more time, One more chance

〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜」

配信：https://lnk.to/omtomc2025