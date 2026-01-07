中島健人が、2月18日にリリースする2ndアルバム『IDOL1ST』の収録楽曲・映像詳細を解禁した。

本作は、NO.1アイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島健人が、アイドルを様々な視点から解釈した楽曲集になっているという。TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』オープニングテーマ「MONTAGE」、そして2ndシングルより「IDOLIC」に加え、本人が作詞作曲を手がけた楽曲、アーティスト提供曲など合計14曲を収録。

“Dream”をテーマにしたm-flo・☆Taku Takahashi提供曲「結唱」や、キタニタツヤからは“Act”をテーマにしたバラードナンバー「Waraigusa」、J-POPプロジェクトチーム・PAS TASTAからは“Entertainer”をテーマにした「LIGHTNING」も収録されている。

◆ ◆ ◆

◾️☆Taku Takahashi（m-flo）コメント

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック TEAM JAPAN公式応援ソングのオフィシャルソングを制作できたことを、心から光栄に思います。ここまで積み重ねてきた努力、日の丸を背負って勝負に臨む覚悟。その裏にある苦悩や葛藤、そして辿り着くまでの険しい道のりを思うと、簡単な言葉では語れません。そんな選手たちを、みんなでひとつになって応援できるように。その想いを、ケンティーが歌に乗せて届けてくれる楽曲として作りました。

◆ ◆ ◆

◾️キタニタツヤ コメント

健人さんからは事前に「ACT」というテーマをもらっていました。中島健人に何でも演じさせていい権利を得たということだと理解して、「中島健人」の対義語のような「無力で情けない一人の男の、哀れで悲痛な自嘲」を描くことにしました。こんな歌でも着こなしてしまえる彼のボロボロの姿を早く皆さんに見てもらいたいです。

◆ ◆ ◆

◾️PAS TASTA コメント

この度は中島さんとご一緒に楽曲を作ることができて大変光栄でした。中島さんがステージに立つ姿と、そこに至る物語こそ中島さんのENTERTAINER性を象徴していると感じたのがLIGHTNINGの着想源です。ファンの皆さんの熱狂の中で中島さんが歌うにふさわしい楽曲になったと思います。各所のサウンドデザインやラストのギターソロに注目しつつ、歌詞にも耳を傾けていただけますと幸いです。

◆ ◆ ◆

また初回限定盤Aは、コデックス製本の全80Pマガジン仕様、初回限定盤Bは各種メイキングを詰め込んだ映像充実仕様になっている。初回A・Bのボーナストラックにはグループ時代のソロ曲を再録。通常盤ボーナストラックには、中島健人の最新王道アイドルソング「最初はキュン！」を収録している。

初回限定盤A

通常盤

そして、中島健人本人が作詞作曲を手がけた「XTC」がリード曲として1月12日に先行配信リリースすることも決定した。

■2ndアルバム『IDOL1ST』 初回限定盤A 通常盤 発売日：2026年2月18日（水）

予約：https://KentoNakajima.lnk.to/IDOL1ST_NK ▼先行配信「XTC」1月12日（月）0:00〜

https://KentoNakajima.lnk.to/XTC ○初回限定盤A（CD＋BD/DVD）

豪華盤：マガジン仕様

品番：SECN-30~32／SECN-33~35

価格：7,150円（税込） ▼Track List

01.SOL1ST

作詞：Kento Nakajima 作曲：Kento Nakajima / MONJOE / HOHMIE 編曲：MONJOE / HOHMIE

02.IDOLIC（ソニー「Xperia 10 VII」Web CM CMソング）

作詞：Kento Nakajima 作曲：MONJOE 編曲：MONJOE / CHOKKAKU

03.XTC

作詞：Kento Nakajima 作曲：Kento Nakajima / MONJOE 編曲：MONJOE

04.Gods’ Play

作詞：R. Tyler / Kento Nakajima 作曲：HOHMIE / MONJOE / Kanata Okajima / Jaxon / Kevin (D_answer) / Blue. D (D_answer) / 1000 (D_answer)

編曲：HOHMIE

05.Waraigusa

作詞・作曲：Tatsuya Kitani 編曲：Miyakawa Atari

06,My Sweet Tea

作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：Takuya Watanabe

07.Frequency

作詞：R. Tyler 作曲：Shaun Kim / MONJOE 編曲：Shaun Kim

08.MONTAGE（TVアニメ「謎解きはディナーのあとで」オープニング・テーマ）

作詞：cAnON. / Kento Nakajima 作曲：Hiroyuki SAWANO 編曲：Hiroyuki SAWANO

09.LIGHTNING

作詞：ウ山あまね / phritz 作曲・編曲：PAS TASTA

10.結唱（TEAM JAPANミラノ・コルティナ2026公式応援ソング）

作詞・作曲：☆Taku Takahashi (m-flo) 編曲：☆Taku Takahashi (m-flo) / JUVENILE

11.Uni:verse

作詞：Kento Nakajima 作曲：Kento Nakajima / SAS / Sho from MY FIRST STORY / LOAR

編曲：SAS / Sho from MY FIRST STORY / LOAR

12.カレカノ!! (ver2.0)【初回限定盤A Bonus Track】

作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：Ikuta Machine ▼Movie

「XTC」Music Video

「XTC」Music Video MAKING SCENE

※BDとDVDの内容は同一となります。 ▼Magazine

コデックス製本フォトブック（80ページ）

- 封入特典物-

応募特典用封入シリアルナンバー ○初回生産限定盤B（CD+BD/DVD)

豪華盤：映像充実仕様

品番：SECN-36~37/SECN38~39

価格：4,950円（税込） ▼Track List

M1-M11までは共通

12.SHE IS…LOVE(ver2.0)【初回限定盤B Bonus Track】

作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：GRP

▼Movie

「Gods’ Play」Music Video

「Gods’ Play」Music Video MAKING SCENE

RECORDING MAKING SCENE

ARTWORT SHOOTING SCENE

※BDとDVDの内容は同一となります。

▼封入特典物

フォトブック（36ページ）

オリジナルフィルムカード

応募特典用封入シリアル ○通常盤初仕様（CD)

品番：SECN-40

価格：3,300円（税込） ▼Track List

M1-M11までは共通

12.最初はキュン！【通常盤 Bonus Track】

作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：Makura

▼封入特典物（初回仕様）

フォトブック（36ページ）

応募特典用封入シリアル 先着購入特典：フォトカード（形態別絵柄）