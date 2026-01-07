元ホロライブ・天音かなた、未配信となった幻のサムネイルが公開 ファンから歓喜の声「気になっていたので助かります」
グラフィックデザイナー・ユカシ氏のエックスが、7日までに更新。昨年「ホロライブ」を卒業したVTuber・天音かなたさんの未配信企画のサムネイルを公開し、反響が集まっている。
【写真】未配信のまま終わってしまった天音かなたさんの幻企画
ユカシ氏は「お仕事 天音かなた様『機材フリーマーケット（機材フリマ）』サムネイル、配信素材をデザインいたしました ※未配信の企画です。カバー様から許可をいただき公開しております」とつづり、かなたさんの企画で使われる予定だったサムネイルを初公開。キュートな笑顔のかなたさんがダブルピースをするかわいい1枚になっている。
本企画は、かなたさんが引っ越しに伴い不要になった配信機材をホロメンに譲る様子を配信する内容だったが、残念ながら実現することはなかった。
さらにユカシ氏は、これまで様々な仕事をともにしてきた彼女へ「今まで、かなたさんといろんなお仕事ができて嬉しかったです…！ありがとうございました」と感謝の言葉も述べている。
幻のサムネイルを見ることができたファンからは「サムネがずっと気になっていたので助かります」「実現できなかった配信のサムネを見せていただいて感無量です」「サムネを作ってくれてありがとうございます」「めちゃくちゃニコニコwサイコパスダブルピース企画見たかったなぁ」など、多くの感謝の声が上がった。
引用：「ユカシ」エックス（＠yukanote_news）
【写真】未配信のまま終わってしまった天音かなたさんの幻企画
ユカシ氏は「お仕事 天音かなた様『機材フリーマーケット（機材フリマ）』サムネイル、配信素材をデザインいたしました ※未配信の企画です。カバー様から許可をいただき公開しております」とつづり、かなたさんの企画で使われる予定だったサムネイルを初公開。キュートな笑顔のかなたさんがダブルピースをするかわいい1枚になっている。
さらにユカシ氏は、これまで様々な仕事をともにしてきた彼女へ「今まで、かなたさんといろんなお仕事ができて嬉しかったです…！ありがとうございました」と感謝の言葉も述べている。
幻のサムネイルを見ることができたファンからは「サムネがずっと気になっていたので助かります」「実現できなかった配信のサムネを見せていただいて感無量です」「サムネを作ってくれてありがとうございます」「めちゃくちゃニコニコwサイコパスダブルピース企画見たかったなぁ」など、多くの感謝の声が上がった。
引用：「ユカシ」エックス（＠yukanote_news）