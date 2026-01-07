¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE/TRUTH¡ÙÁÞÆþ²Î¡ÖThe Ssyba¡×¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡ÖThe Abyss¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·Ç¯1È¯ÌÜ¤Î³Ú¶Ê¡ÖThe Abyss¡×¤ò1·î16Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2025Ç¯12·î28Æü21»þ¤«¤éTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ê¡»³²í¼£¼ç±é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE/TRUTH¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡ÖThe Ssyba¡×¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿·¶Ê¡ÖThe Abyss¡×¤Ï¡¢¡ÖThe Ssyba¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ë°Û¤Ê¤ë²Î»ì¤¬¤Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤âÂÐ¤È¤Ê¤ëÉ½¸½¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖThe Ssyba¡×¤Ç¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤¿Çò¤È¹õ¤ÎÇØ·Ê¤Ë2¤Ä¤ÎÂ¸ºß¤¬½Å¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¡ÖThe Abyss¡×¤Ç¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê2¤Ä¤Î½Å¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢½Å¤Ê¤ê¤¢¤¦¿ÍÊª¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÌøÅÄ¼þºî¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4·î15Æü¤Ë¤Ï3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEINSTEIN = ROSEN BRIDGE¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¡¢6·î14Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¡ãSpecial Live for Double Anniversary Year 2026 ¡ÈT.W. -Traversable Wormhole-¡É at Pia Arena MM¡ä¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ÖThe Abyss¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¸¡¦¥¢¥Ó¥¹¡Ë
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë0:00¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Pre-add / Pre-save¡§https://kamisai.lnk.to/TheAbyss
¢§´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡ÙÁÞÆþ²Î
¡ÖThe Ssyba¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥·¥ô¥¡¡Ë
ÇÛ¿®¡§https://kamisai.lnk.to/TheSsyba
◾️3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEINSTEIN = ROSEN BRIDGE¡Ù
2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://kamisai.lnk.to/AnniversaryLive
¢¡·ÁÂÖÆâÍÆ¡ÊÁ´3·ÁÂÖ¡Ë
¡Ú10th Anniversary PREMIUM BOX¡Ê´°Á´¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë¡Û
3CD+2Blu-ray+Goods
ÉÊÈÖ¡§PDCJ-1156¡¡²Á³Ê¡§19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨UNIVRESAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈÎÇä¡¡
¢¨Í½ÌóÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¢§DISC 1¡ÊCD¡Ë
¿·¶Ê´Þ¤àÁ´13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¢§DISC 2¡ÊCD¡Ë¢¨¶Ê½çÌ¤Äê
¡¦ÀÅ¼ä¤Î¶õ¤òÎö¤¤¤Æ - Reproduced 2025
¡¦¥Õ¥é¥¯¥¿¥ë - Reproduced 2025
¡¦Çò¤ËÍ»¤±¤ë - Reproduced 2025
¡¦ßê¡¹¤Èµ±¤¯ - Reproduced 2025
¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È - Reproduced 2025
¡¦Smoke
¡¦½©ÌÀµÆ - Reproduced 2025
¡¦Æä - Reproduced 2025
¢§DISC 3¡ÊCD¡Ë¡¡¡¡
¡¦¡Ö¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤ Billboard Live 2024¡×
²Ð²Ö¡¢°¦¤Î¤±¤À¤â¤Î¡¢Ìë´ÖÈô¹Ô¡¢LOVE Â¾¡Ê¼ýÏ¿¶ÊÌ¤Äê¡Ë
¢§DISC 4¡ÊBlu-ray¡Ë
¡¦2025Ç¯2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ ¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤ ½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖSpecial Live for Double Anniversary Year 2025 ¡È¿ÀÏÁËÞÍÇÌ¿ -¥«¥à¥ä¥Þ¥È¥Ü¥ó¥è¥¦¥Î¥ß¥³¥È-¡É at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¢§DISC 5¡ÊBlu-ray¡Ë
¡¦¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤ ¡ØDocumentary of 2025¡Á2026¡Ù¡Ê²¾¡Ë
¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢»£±Æ¸½¾ì¡¢³¤³°¸ø±é¡¢¹ñÆâ¸ø±é¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¼ýÏ¿
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦ 10Ç¯¤Îµ°À×¤òÃ©¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¼Ì¿¿½¸
¡¦¡ÖSpecial Live for Double Anniversary Year 2025 ¡È¿ÀÏÁËÞÍÇÌ¿ -¥«¥à¥ä¥Þ¥È¥Ü¥ó¥è¥¦¥Î¥ß¥³¥È-¡É at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ñ¥¹É÷¥é¥ß¥Í¡¼¥È¥«¡¼¥É
¢§Goods
10th Anniversary PREMIUM ÆÃÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢§¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
10th Anniversary PREMIUM BOX¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¡Ê1CD+1Blu-ray¡Ë
ÉÊÈÖ¡§UPCH-7804¡¡²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§DISC 1 ¡ÊCD¡Ë
¿·¶Ê´Þ¤àÁ´13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¢§DISC 2¡ÊBlu-ray¡Ë
2025Ç¯2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ ¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤ ½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖSpecial Live for Double Anniversary Year 2025 ¡È¿ÀÏÁËÞÍÇÌ¿ -¥«¥à¥ä¥Þ¥È¥Ü¥ó¥è¥¦¥Î¥ß¥³¥È-¡É at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡ÖSpecial Live for Double Anniversary Year 2025 ¡È¿ÀÏÁËÞÍÇÌ¿ -¥«¥à¥ä¥Þ¥È¥Ü¥ó¥è¥¦¥Î¥ß¥³¥È-¡É at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ñ¥¹É÷¥é¥ß¥Í¡¼¥È¥«¡¼¥É
¢§¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
10th Anniversary PREMIUM BOX¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¡ÊCD¡Ë
ÉÊÈÖ¡§UPCH-2295¡¡²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿·¶Ê´Þ¤àÁ´13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¢§CD¹ØÆþÆÃÅµ
¡ÚÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌÉõÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¥Á¥é¥·
¢¨±þÊçÃêÁª¤Î¾ÞÉÊÆâÍÆ¡¢±þÊç¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÆÃÅµ
¡Ö²¶¤Ï¥µ¥¤¥ó¤òÃÇ¤é¤Ê¤¤ ¡ÁSeason4¡Á¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄê
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡ËÍ½Ìó¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§Á´·ÁÂÖ ¡Ú10th Anniversary PREMIUM BOX¡Û¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
¢§¼çÍ×¥Á¥§¡¼¥óÀèÃå¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
²¼µÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¤¤¤º¤ì¤«¤ÎCD¤ò1Ëç¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿Êý¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò1¤ÄÀèÃå¤Ë¤Æ¿ÊÄèÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦TOWER RECORDS¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦Amazon.co.jp : ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
¡¦HMV¡§¥¸¥ã¥±¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹ÊÞ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× :¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼[B2¥µ¥¤¥º]
◾️¡ãSpecial Live for Double Anniversary Year 2026 ¡ÈT.W. -Traversable Wormhole-¡É at Pia Arena MM¡ä
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
OPEN 15:00 / START 16:00
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE¡§https://info.diskgarage.com
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¤ªµÒÍÍ¥µ¥Ý¡¼¥È¡§http://eplus.jp/qa/
¾ÜºÙ¡§https://kamisai.jp/information/detail.php?id=661
◾️¡ã¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤ COVER LIVE TOUR 2026 ¡ÈROOTS¡É¡ä
https://www.kamisai.jp/information/detail.php?id=660
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦ÇßÅÄCLUB QUATTRO
OPEN17:00 / START18:00
Ìä¡§GREENS
06-6882-1224¡ÊÊ¿Æü 12:00~18:00¡Ë
https://www.greens-corp.co.jp/
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
OPEN17:00 / START18:00
Ìä¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
052-320-9100¡Ê12:00¡Á18:00¡Ë
https://www.sundayfolk.com/
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO
OPEN17:00 / START18:00
(Ìä) DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
