Áó°ææÆÂÀ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖEndless You¡×ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
Áó°ææÆÂÀ¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEndless You¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Áó°æ¼«¿È¤â¡È¥ª¥ë¥·¥¹¡ÉÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ä¤·¤Ø¤Î°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î°¦¾ð¤È°ìÅÓ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤òÄÖ¤Ã¤¿²Î»ì¤ò¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê²¦Æ»¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤¿1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤ËËÜÆü¡¢¡ÖEndless You¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁó°ææÆÂÀ¤Î2026Ç¯¤À¤¬¡¢1·î17Æü¡¢18Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ãÁó°ææÆÂÀ LIVE Orchestra 2026 Moments¡ä¤Î³«ºÅ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEndless You¡×
2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://shouta-aoi.lnk.to/endlessyou
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡ÖºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§leonn,ÅÏÊÕÅ°(Blue Bird¡Çs Nest)
ºî¶Ê¡§ÅÏÊÕÅ°(Blue Bird¡Çs Nest)
ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÊÕÅ°(Blue Bird¡Çs Nest)
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
¢§INTRODUCTION
ÉÏË³µ®Â²¤ÎÂ©»Ò¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¡£Êì¤¬ºÆº§¤·¤¿¸ø¼ß²È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿µÁ·»¤Ï¡¢Á°À¤¤Î¡ÖºÇ¿ä¤·¡×¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ë¥·¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤Ã¤ÆºÇ¿ä¤·¤ÎµÁÄï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î!?¡× ¤È´î¤ó¤À¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢°¦¤¹¤ëµÁ·»¤Î¾Ð´é¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¸¶°ø¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Ä!?Ç÷¤ê¤¯¤ë±¿Ì¿¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿ä¤·¤ò°¦¤ÇÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢ Å¾À¸°¦¤µ¤ìÎáÂ©¤¬¡¢Á´ÎÏ¤Ç±¿Ì¿¤òÇ±¤¸¶Ê¤²¤ë¡ª¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×17ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤ºî¤¬Á÷¤ë¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤Û¤Î¤Ü¤Î°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥¤¥Õ¡ª
¢§CAST
¥¢¥ë¥Ð¡§Â¼À¥Êâ¡¡¥ª¥ë¥·¥¹¡§Áó°ææÆÂÀ¡¡¥Ï¥ë¥¹¡§Ã¤¼éÎâÏº¡¡¥Õ¥í¡¼¥í¡§Ä»±Û¤Þ¤¢¤ä¡¡¥Ö¥ë¡¼¥Î¡§¹À¥ÍµÌé
¢§ONAIR
¡¦TV¡§tvk¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë¤Æ¡¢1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍËÆü21»þ55Ê¬¡ÁÊüÁ÷
¡¦STREMING¡§
Prime Video¤Ë¤Æ1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍËÆü22»þ¡Á¹ñÆâºÇÂ®Àè¹ÔÇÛ¿®
¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍËÆü22»þ°Ê¹ß¡¢½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://animationid.com/saioshi/
¸ø¼°X¡§https://x.com/BALOON_project
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@BALLOON.project
¸ø¼°Tiktok¡§https://www.tiktok.com/@balloonpj
¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡§https://www.youtube.com/watch?v=kH6Yrpboous
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Öéµ¡×
ÇÛ¿®¡§https://shouta-aoi.lnk.to/nazuna
¢§¡Öéµ¡×M¥«¡¼¥ÉÈ¯Çä·èÄê
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
Äê²Á¡§¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§¡Öéµ¡×¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º³Ú¶Ê/¡Öéµ¡×Music Video/¡Öéµ¡×Music Video Making Movie
¾ÜºÙ¡§https://shouta-aoi.jp/news/?id=1522
◾️¡ãÁó°ææÆÂÀ LIVE Orchestra 2026 Moments¡ä
Day1¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00³«¾ì 16:00³«±é
Day2¡§2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë14:00³«¾ì 15:00³«±é
²ñ¾ì¡§Î©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¢¨µ¡ºàÀÊ³«Êü¤Ë¤Ä¤¡¢°ìÈÌÀÊ¡¦Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ ÄÉ²ÃÈÎÇäÃæ
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/shouta-aoi2026/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/shouta-aoi-orch26/
Á´ÀÊ»ØÄê¡¡°ìÈÌ¡§11,000±ß
Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡§9,900±ß
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.shouta-aoi-sp.jp/2026_moments/
