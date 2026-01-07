meiyoが、新プロジェクト「meiyo研究所」を発足することを発表した。

「meiyo研究所」とは、音楽家・meiyoがリスペクトするアーティストの方々とコラボレーションし、これまでにない化学変化を生み出していく場所だという。meiyo＝教授、として他の研究所の教授をゲストアーティストとして呼び立て、ともに研究し、実験し、生まれた音楽を世に発表していく予定とのことだ。

イラストレーター・トキチアキが手がけたキービジュアルと特設サイトも本日公開された。第1弾アーティストの発表は1月9日を予定しているので、続報を楽しみに待っていてほしい。

◆ ◆ ◆

◾️meiyo コメント

meiyo研究所では、新しい音楽と、その楽しみ方を生み出す為の共同研究者を探しています。現在、秘密の実験が水面下で行われています。もうじき研究結果の発表が行えると思います。お楽しみに。

◆ ◆ ◆

◾️＜meiyo FES（仮）＞ 2026年9月25日（金）東京キネマ倶楽部

OPEN 18:00 / START 19:00 ▼オフィシャル2次先行

期間：〜2026年1月12日（月・祝）23:59

受付URL：https://eplus.jp/meiyo/