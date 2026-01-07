GOODWARPが、2025年10月からスタートした「6か月連続新曲リリース」企画の第4弾シングル「水玉」を本日デジタルリリースした。

「水玉」は、「うつむきながらも、心の糸を解いて前を向く」という繊細な心の動きを描いた楽曲だという。「バス停、雨まじり」「満たされない街」といった寂しげな風景から始まり、次第に弾けるようなバンドサウンドへと展開しながら、疾走感溢れるダンスポップチューンに仕上がっているとのことだ。

ジャケット写真

また、GOODWARPがかねてより開催を発表していた2月の大阪・3月の東京ワンマンライブのゲストも発表された。出演するのは、ゲーム実況グループ「ワイテルズ」のメンバーであり、GOODWARPとは楽曲提供を通じて深い絆を持つ「きんとき」と、演奏スキルとキャッチーなアレンジ・作曲活動が人気のシンセサイザー奏者「よしたく」だ。両公演のチケットは、現在発売中だ。

◾️リリース情報 ▼「他にいくらでも」 2025年10月8日 リリース ▼「踊るなら凛として」 2025年11月12日 リリース ▼「SHARON」 2025年12月10日 リリース ▼「水玉」 2026年1月7日 リリース