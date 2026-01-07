GOODWARP、6カ月連続リリース第4弾「水玉」配信スタート。東阪ワンマンライブにワイテルズ・きんとき＆シンセ奏者・よしたく出演決定も
GOODWARPが、2025年10月からスタートした「6か月連続新曲リリース」企画の第4弾シングル「水玉」を本日デジタルリリースした。
「水玉」は、「うつむきながらも、心の糸を解いて前を向く」という繊細な心の動きを描いた楽曲だという。「バス停、雨まじり」「満たされない街」といった寂しげな風景から始まり、次第に弾けるようなバンドサウンドへと展開しながら、疾走感溢れるダンスポップチューンに仕上がっているとのことだ。
また、GOODWARPがかねてより開催を発表していた2月の大阪・3月の東京ワンマンライブのゲストも発表された。出演するのは、ゲーム実況グループ「ワイテルズ」のメンバーであり、GOODWARPとは楽曲提供を通じて深い絆を持つ「きんとき」と、演奏スキルとキャッチーなアレンジ・作曲活動が人気のシンセサイザー奏者「よしたく」だ。両公演のチケットは、現在発売中だ。
◾️＜GOODWARP春季講習＞
▼大阪公演
日程：2026年2月21日（土）大阪・梅田Shangri-La
開場/開演：17時/17時半
▼東京公演
日程：2026年3月7日（土）東京・渋谷WWW
開場/開演：17時/17時半
▼チケット
チケット代：4,000円／ドリンク代別
チケットINFO：https://eplus.jp/goodwarp/
◾️リリース情報
▼「他にいくらでも」
2025年10月8日 リリース
▼「踊るなら凛として」
2025年11月12日 リリース
▼「SHARON」
2025年12月10日 リリース
▼「水玉」
2026年1月7日 リリース
関連リンク
◆GOODWARP オフィシャルサイト
◆GOODWARP オフィシャルX
◆GOODWARP オフィシャルInstagram
◆GOODWARP オフィシャルYouTubeチャンネル