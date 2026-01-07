広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が７日、１３００年に２人の男から“金言”を授かったことを明かした。宮城・仙台市の慈眼寺住職で大阿闍梨と呼ばれる塩沼亮潤氏から受け取った色紙を持参し、広島・廿日市市の大野寮に入寮。色紙には「人生生涯小僧の心」と記され「小僧らしく、がむしゃらにやっていきたい」と見据えた。

塩沼氏は奈良県吉野山にある金峯山寺蔵王堂から大峯山寺本堂まで往復４８キロ、１０００日間歩き続ける修行「大峯千日回峰行」を満行。１３００年の歴史でわずか２人の快挙を成し遂げた。平川は昨秋のドラフト前に慈眼寺に出向き、幸運にも塩沼氏と対面し親交を深めた。当時「ドラフトで指名されますように」と唱えた願いは「ドラ１」で成就。１２月に再訪した際に思いを託され「これからも行こうかな」と縁起にあやかる算段だ。

近日中には新人合同自主トレがスタート。年末年始もドラフト４位・工藤（北海学園大）と道内で合同練習を行うなど、準備に余念がない。札幌市出身で大学から仙台と雪国育ち。広島の冬は「暖かいです」と大歓迎だ。春季キャンプは１軍スタートが決定。両打ちの黄金ルーキーは「小僧魂」を忘れずプロ生活を送る。（直川 響）

◇大峯千日回峰行とは

奈良県吉野山にある金峯山寺蔵王堂から大峯山寺本堂まで、標高差１３５５メートルある山道を往復４８キロ、１０００日間歩き続ける修行。道中にある１１８か所の神社や祠で般若心経を唱え、勤行をしながらひたすら歩き続ける。どんな状況になっても一度この行に入ると途中でやめることは決して許されない。万が一、途中で行をやめざるを得ないと判断したならば、所持している短刀でもって自ら腹を切り、行を終えるという厳しい掟がある。塩沼氏は１９９１年５月３日より延べ４万８０００キロを歩き、１９９９年９月３日に大峯千日回峰行を成満。