暖かいのにスッキリ見え！【ハニーズ】40・50代が制服にしたい！「上品ブラウス」

寒い季節の着こなしで防寒を重視すると、着膨れや重たい印象が気になりがち。すっきりと見える暖かいトップスがあると、冬コーデのおしゃれがもっと楽しくなるかも。そこで今回注目したのは【ハニーズ】でゲットできる、裏起毛の「上品ブラウス」です。大人コーデでヘビロテしたくなりそうなブラウスをチェックしてみて。

きちんと感がキープできる暖かブラウス

【ハニーズ】「【褒められ】裏起毛ボウタイブラウス」\2,980（税込）

ボウタイデザインが顔まわりを華やかに見せてくれる一枚。裏起毛素材で暖かさをキープできそうなのに、軽やかな雰囲気です。ジャケットやカーディガンのインナーにも使いやすく、大人女性の通勤にもきれいめカジュアルにも幅広く活躍しそう。寒さ対策でつい着膨れしがちな冬に、ぜひ取り入れてみて。

体型カバーも狙えるふんわり上品ブラウス

【ハニーズ】「あったか裏地プリーツブラウス」\2,980（税込）

こちらも裏起毛で、冷えやすい時期に活躍しそうなブラウス。フロントに施されたプリーツは上品さと華やかさをコーデにプラスできそうです。甘過ぎないのでオフィスコーデにもマッチ。ジャケットなどとのレイヤードコーデでも、プリーツが見えやすいのもポイントです。縦ラインを作るプリーツとアウトスタイルでも決まりやすいシルエットで、すっきり見えも叶いそう。

Writer：licca.M