¡¡ÂçÁêËÐ¤Î½é¾ì½ê¡Ê£±£±Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ø¸þ¤±Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ëº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤Ç½Ð·Î¸Å¤ËË¬¤ì¤¿²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ë£±£°¾¡£·ÇÔ¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇ½é¤Î°ìÈÖ¤Ç±¦¤òº¹¤·¡¢º¸¾å¼ê¤Ç°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÁÈ¤ß»ß¤á¤Æ¡¢º¸¸ª¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÂç¤ÎÎ¤¤Ë±¦¤ò¤Í¤¸¤³¤ßÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÆÍ¤Íî¤È¤·¤â¸«¤»¡¢°ì»þ¤Ï£±£°¾¡£²ÇÔ¤ÈÇòÀ±¤òÂç¤¤¯Àè¹Ô¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½êÁ°¤ÎÆó½ê¥Î´Ø°ìÌçÏ¢¹ç·Î¸Å¤Ç¤Ï£³¾¡£±£²ÇÔ¤È¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¾ì½ê¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ì¤¿¤·¡¢¿ô¤â¤³¤Ê¤·¤ÆÆâÍÆ¤â¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯½©¾ì½ê¤Ç±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¤·¤¿¡£Àè¾ì½ê¤ÏºÆÀ¸°åÎÅ¤ÇµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Á¡¢£¸¾¡£·ÇÔ¤Ç¿É¤¯¤â¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£Àè·î¤ÎÅß½ä¶È¤ò´°Áö¤·¡¢¾ì½êÁ°¤Î·Î¸Å¤â½çÄ´¤Ç¡ÖÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾ì½ê¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È£·¾ì½ê¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£