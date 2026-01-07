岩橋玄樹、メジャーリリース曲「Dangerous Key」ジャケ写公開＆音源の一部がTikTok・Instagramにて先行配信スタート
岩橋玄樹が、2月11日にリリースするメジャー1stシングルのタイトルが「Dangerous Key」に決定したことを発表した。
「Dangerous Key」は、メジャーリリースを飾るに相応しい、スケールの大きいロックテイストの楽曲で、制作段階から岩橋自身の想いが色濃く反映された一曲になっているという。
タイトル公開と合わせて、写真集が付属するFC盤、初回限定盤、通常盤のジャケット写真、そして予約特典画像も公開された。希望と不安、相反する二つの感情を視覚的に表したような、陰影が魅力的なビジュアルになっている。
なお、リリースに先駆けTikTokとInstagramでの先行配信もスタートした。
◾️メジャー1stシングル「Dangerous Key」
2026年2月11日（水）発売
予約：https://genkiiwahashi.lnk.to/20260211_cd
▼「Dangerous Key」SNS先行配信
https://iwahashi-genki.lnk.to/Dangerous-Key_short
▼FC盤（シングルCD+DVD+写真集）
価格：\6,600（税込）／TEI-340
・CD収録内容
1.Dangerous Key
2.Find A Way
3.Dangerous Key instrumental
4.Find A Way instrumental
・DVD収録内容
1.Dangerous Key Music Video
2.Dangerous Key Making Movie
▼初回限定盤（シングルCD+DVD）
価格：\2,200（税込）／TECI-989
・CD収録内容
1.Dangerous Key
2.Find A Way
3.Dangerous Key instrumental
4.Find A Way instrumental
・DVD収録内容
1.Dangerous Key Music Video
2.Dangerous Key Making Movie
▼通常盤（シングルCD）
価格：\1,500（税込）／TECI-990
・CD収録内容
1.Dangerous Key
2.Find A Way
3.Dangerous Key instrumental
4.Find A Way instrumental
▼早期予約特典
岩橋玄樹イラスト入りステッカー（全6種 / 店舗別絵柄）
期間：〜1月12日（月）
対象店：Fairytales Store／TOWER RECORDS（オンライン含む）※一部店舗除く／HMV（オンライン含む）※一部店舗除く／楽天ブックス／セブンネットショッピング／テイチクオンライン
▼オリジナル特典
トレーディングカード（全7種 / 店舗別絵柄）
対象店：Fairytales Store／TOWER RECORDS（オンライン含む）※一部店舗除く／HMV（オンライン含む）※一部店舗除く／楽天ブックス／セブンネットショッピング／テイチクオンライン／他、後日解禁
◾️＜GENKI IWAHASHI White Belle (ゲンキイワハシ ホワイトベラ)＞
2026年2月14日（土）東京・豊洲PIT
昼公演：開場 14:15 / 開演 15:00
夜公演：開場 18:15 / 開演 19:00
▼席種／料金／枚数制限
お土産付きコンサートチケット：11,000円（税込）※4枚まで
▼チケットW会員先行
受付期間：〜2026年1月7日（水）23:59
抽選結果発表・入金期間：2026年1月9日（金）15:00〜1月12日（月）23:00
本受付は、受付期間終了日時までに、オフィシャルファンクラブ「Fairytales」とオフィシャル月額サイト「GENKIノコトバ」の会員連携をされた、会員期限が有効な会員様のみお申込みいただけます。
詳細：https://genkiiwahashi.com/topics/6232/
関連リンク
◆岩橋玄樹 オフィシャルサイト
◆岩橋玄樹 レーベルサイト
◆岩橋玄樹 オフィシャルX
◆岩橋玄樹 オフィシャルInstagram
◆岩橋玄樹 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆岩橋玄樹 オフィシャルTikTok