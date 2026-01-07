愛媛が人気漫画「アオアシ」との特別コラボユニフォームを発表

愛媛FCは1月7日、2026百年構想リーグで着用する新ユニフォームデザインを発表。

愛媛県出身の漫画家・小林有吾氏の作品『アオアシ ブラザーフット』に登場するデザインを完全再現した一着に、SNS上では「めっちゃくちゃ凄いコラボ」と衝撃が走っている。

今シーズンのユニフォームは、小林氏が愛媛FCをモデルに描いた劇中チーム「AC愛媛」のウェアを、本人監修のもと細部まで再現。背面には愛媛県全域20市町の期待を背負う意味を込めた県形のシェイプを配置した。機能面でも、スポンサーロゴを昇華プリントにすることで軽量化を追求。作品の世界観と実用性を両立させた特別な仕様となっている。

クラブは今回のデザインについて、作中で描かれたサポーターやスタッフの姿に触れながら「このユニフォームこそが、愛媛の誇り」と、ファンと共に戦い抜く決意を表明した。

漫画から飛び出したような新戦闘服に対し、SNS上では「めっちゃくちゃ凄いコラボ」「カッコイイ！」「最高のユニフォーム」「絶対買う！」「このPVみたら欲しくなるやん」「財布の紐が緩んでしまう！」「めっちゃかっこいい映像だな！」「こういう取り組み大好き！」「激アツやん」といった熱狂的なコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）