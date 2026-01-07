Ä®ÅÄ¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤±¤óÀÕ½èÊ¬¤ò¼Õºá¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡¡ºòÇ¯Ëö¤ËJ¤«¤é»ØÅ¦¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ø²þÁ±¤ò¡×
Ä®ÅÄ¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤¿
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï1·î7Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»ÔÆâ¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤«¤é²¼¤µ¤ì¤¿¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¤±¤óÀÕ½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËÁÆ¬¡¢¾åÅÄÉðÂ¢COO¤¬¡¢ºòÇ¯12·î23Æü¤Ë¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤±¤óÀÕ½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖºòÇ¯Ëö¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤±¤óÀÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤´ÉÔ°Â¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´»ØÅ¦¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹õÅÄ´ÆÆÄ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï2023Ç¯º¢¤«¤é½êÂ°Áª¼ê¤é¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼«¤é¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò¡ÖÂ¤È¿¼Ô¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢Îý½¬Ãæ¤ËÆÃÄê¤Î¥³¡¼¥Á¤òÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë¹Ô°Ù¤ä¡¢º©¿Æ²ñ¤Î¾ì¤Ç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸À¤Ê¤ÉÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤é¤¬JFA¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¤äJ¥ê¡¼¥°µ¬Ìó¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¿®ÍÑ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿Áê²òÌÀ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿ÆâÉôÅýÀ©¾å¤ÎÉÔÈ÷¤âÏªÄè¡£¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Ð±Ä¿Ø¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë»ö¾Ý¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶¯²½Éô¤Ê¤É¤Î¤±¤óÀ©µ¡Ç½¤âÆ¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¼ï»ö°Æ¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿Á¼ÃÖ¤Î¼Â»Ü¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë