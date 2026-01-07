1月6日放送の『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）の新春4時間スペシャルで、timeleszの松島聡（28）が新レギュラーに就任することが発表された。しかし、ネット上では別の候補者が加入することを期待していた人もいたようで――。

松島は番組の途中で、MCの笑福亭鶴瓶（74）に呼び込まれて登場。松島の登場はゲストも知らされておらず、サプライズな演出にスタジオではどよめきが起こった。さらに松島は、ゲスト出演の再現ドラマや仰天チェンジのVTRなど、6本の再現映像にこっそり出演していたことも告白し、スタジオを沸かせた。

レギュラーとなった初回から番組を大いに盛り上げた松島に対し、鶴瓶は番組公式ホームページで《最初だから慣れてない部分もあったんですが、場に溶け込むのが本当に早くてびっくりしましたね》とコメント。松島も《一つひとつの収録を大切に全力で頑張りますので、ぜひ楽しみに、そして温かく見守っていただけたら嬉しいです！》と、かなり意気込んでいるようだ。

松島の抜擢は“あるグループ”のファンから驚きをもって受け止められているようで、ネット上ではこんな声があがっている。

《仰天のレギュラー藤ヶ谷くんじゃないんだ》

《仰天新レギュラー、代打とかやってたから藤ヶ谷くんかと思ってたけど違うのか》

《え、仰天ニュース聡ちゃんなん？藤ヶ谷だと勝手に思ってたww》

じつはSMAPの元メンバーである中居正広氏（53）が同番組を降板した際、後任候補として有力視されていたのはKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔（38）だった。

というのも藤ヶ谷は2022年に、同番組で中居氏のピンチヒッターを務めた経験があるためだ。この代打は中居氏直々の指名で、前日に中居氏からメールで予定を確認された藤ヶ谷は、てっきりゴルフの誘いだと思ったそう。だが実際はMCの代打だとマネージャーから明かされたのだという。

突然の指名にも関わらず藤ヶ谷の進行ぶりは堂々としたもので、鶴瓶は「今日初めて来て、こんな伸び伸びしてんのすごいやろ！」と感心。中居氏も自身のラジオ番組で「どこで習ったんだろう。俺は長年かけて、ようやく落ち着いてきたのに」「ムカつかない？簡単じゃないはずなんだよ……」と、悔しがりながらもその才能を認めていた。

「藤ヶ谷さんは中居氏が体調不良で休養中に、中居氏のラジオの冠番組で約2カ月間代打を務めた経験もあります。また、『A-Studio+』（TBS系）で、鶴瓶さんとも5年にわたり共演しています。阿吽の呼吸で進む2人の司会ぶりはファンからも定評があり、《鶴瓶さんの横には藤ヶ谷くんでしょ》とさらなる共演への期待も寄せられていました。

そうした経緯もあって、『仰天ニュース』がもし新MCを起用するのであれば、藤ヶ谷さんが最有力候補だと思われていました。しかし、蓋を開けてみたら、藤ヶ谷さんではなく後輩の松島さんという人選。複雑な思いを抱くファンも多いようです」（芸能ライター）