辻本達規、松井珠理奈との“結婚会見”は「終始ドキドキ」 メンバーに感謝も
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とともに7日、都内で結婚会見を行ったBOYS AND MEN・辻本達規（34 ※辻＝しんにょうは一点）が、同日自身のインスタグラムを更新。会見に臨んだ心境を明かした。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
辻本は指輪を見せた2ショット写真を投稿。「本日結婚会見をさせて頂きました！」と報告し、「正直こんな女子会みたいな話ここでしてていいのか？と終始ドキドキしてました」と心境を明かした。
そして「今まで支えてくださった皆様に少しでも恩返しができていたりこれからも応援しようと思ってもらえたら幸いです」「いつまでも全力な夫婦でおれるようボイメンも旦那も変わらず頑張ります」と意気込んだ。
最後に「「けんちゃんがわざわざ東京まで駆けつけてくれて、朝早くからずっと撮影してくれました」と撮影を担当したという、メンバーの平松賢人に感謝。そして「メンバーのみんなには感謝しきれません。ありがとう これからもよろしくです」と仲の良さをうかがわせた。
