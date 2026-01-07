多くの人が「矢」の行方を見守ります。弥彦神社で1月7日、五穀豊穣や開運などを願う新年恒例の「弓始神事（ゆみはじめしんじ）」が行われました。



雪景色の中、多くの参拝客が訪れていた7日の弥彦神社。



（リポート）

「神社の境内には新春恒例の行事を見ようとたくさんの人が駆けつけています」



毎年1月7日に行われている「弓始神事」です。1年の五穀豊穣や開運を願って行われる伝統行事で少なくとも江戸時代から続くとされています。45メートルほど離れた的に向かって、10人の神職などが10本ずつ、計100本の矢を放ちます。





「あたーりー！」厳かな雰囲気の中での、華麗な弓さばきに見物客の視線も釘付けに…〈訪れた人〉「わー当たった！すごいすごい」その一瞬を収めようとシャッターを切ります。〈訪れた人〉「いまね弓矢が飛んでいる瞬間が（写真に）見えて喜んでいた。撮りがいありますね。速いものを写しとめるというのがね」的に当たる矢の数が多いほど良い年になるとされている「弓始神事」。ことしは去年より4本少ない65本が命中したということです。〈訪れた人〉「どっちも4連続、的に当たったところ。すごいなと思いました」Q）やってみたいと思う？「（自分も）4連続当てたい」いい1年になるように…放たれる矢に願いが込められました。