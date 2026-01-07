2024年12月に周防大島町で起こったスクールバスの接触事故を受け、ドライバーに向けた安全講習会が開かれました。



講習会に参加したのは町の教育委員会がスクールバスの運行を委託している、バス・タクシー会社のドライバーら24人です。



町教委によりますと、2024年12月、児童8人を乗せたスクールバスがガードレールや郵便ポストなどに接触。





70代の男性運転手は警察に通報せずに運行を続けたとして罰金3万円の略式命令を受けています。（自動車事故対策機構 西田 敦 山口支所長）「今までは引退していたような方（高齢者）が今だに現役で第一線で仕事をしているそういう世の中になってしまっている。」講習会のテーマは「健康に起因する自動車事故について」。参加者は大病の場合 発病前にめまいやしびれ、動悸などの前兆があることや、安全な運転をできない恐れがある場合は運行管理者に申告をする義務があることなどを学んでいました。（周防大島町教育員会中原 藤雄教育次長）「とにかく事故を起こさないよう十分気を付けていただいて、安全運転に勤めていただくことをお願いして、これからもこの講習会を毎年続けていきたい」町では、講習会の他にも定期的に町教委の職員や学校職員などがスクールバスに一緒に乗る措置を続けています。