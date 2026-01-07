県関係の国会議員による年頭記者会見です。



アメリカ軍岩国基地を抱える県東部が地元の自民党議員は、国の防衛力強化への意欲を示しました。



（岸信千世氏）

「我が国の防衛費も順調に1年ずつ伸ばしてきている、これは（安全保障）環境に適した額と考えている」



山口2区選出の岸信千世衆議院議員は中国との関係について「安全保障では厳しい状況だが、経済・文化的交流はある」とし、「ちゃんと相対さなければいけない隣国」と表現しました。





（高市首相）「やはり（中国が）戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます」いわゆる台湾有事を巡る高市総理大臣のこの国会答弁で、日中関係の緊張が続いています。2025年の参院選山口選挙区で4回目の当選を果たした北村経夫参議院議員は、高市総理の答弁について「これまでの政府の見解を逸脱したものではない」と述べました。（北村経夫氏）「日中関係は厳しくなっているが、過去にも幾度となくこういう厳しい局面はあった。回復するには5～6年かかる、長いスパンで見ている。冷静な対応が肝要だろう」北村さんは、政府が2026年に予定する安保3文書の改定に向け、党内の議論を深めたいとの意欲を示しました。