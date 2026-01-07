カープの新入団選手が入寮しました。



「おはようございまーす」



７日、廿日市市の大野寮に育成を含む９人のルーキーが続々と入っていきました。ドラフト１位の平川蓮に割り振られた部屋は１０４号室。森下暢仁や小園海斗らも過ごした「出世部屋」です。



毎年注目されるのがルーキーたちの持ち物。平川が持ってきたのは色紙とマットです。色紙は仙台のお寺の住職の方からもらいました。





■広島東洋カープ 平川蓮 選手「いつまでも小僧の心を忘れずにやりましょうと。がむしゃらとかそういう意味かなと」ドラフト４位の工藤泰己が持ち込んだのは、大学時代から愛用しているトゲのついたマットです。■広島東洋カープ 工藤泰己 投手「触ってみたらトゲトゲで痛いんですけど、刺激が副交感神経を優位にさせてリラックスにつながる。トレーニングをしっかりして体も張ってくる感覚があって、なにかいいものをと見つけた」睡眠にもこだわります。アイマスクと、香りでリラックスするためのアロマミストも持ち込みます。■工藤投手と記者記「あんま香りないですね」工「優しいにおい好きなんで」記「どうですか？ドゲドゲは？」工「気持ちいいです」ドラフト３位の勝田成が持ち込んだのは、パンダのぬいぐるみ。その数一チーム分の９つです。気分次第で抱き枕代わりにリラックスするそうです。ドラフト５位の赤木晴哉投手はカープグッズの洗面器を持ち込みました。■広島東洋カープ 赤木晴哉 投手「楽天に１位で行った藤原がプレゼントでくれた。使います」期待と不安を胸にプロの世界に足を踏み入れたルーキーたち。８日から新人合同自主トレを行い、キャンプインに備えます。（２０２６年１月７日放送）