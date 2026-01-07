1月7日は七草です。鹿児島市の神社では、七草参りをする子どもたちで賑わいました。晴れ着姿の子どもたちに将来の夢を聞きました。



七草参りは数え年で7歳になる子どもたちの健やかな成長を願う、鹿児島ならではの風習です。晴れ着に身を包んだ子どもたちは祈願を受けたあと「七草がゆ」や「千歳あめ」をもらっていました。



（母）

「こんなに大きくなったのだなと思って、本当に感慨深い」





神様にどんなお願いをしたのか聞いてみると。（訪れた子ども）「お金がいっぱいたまりますようにって考えた」4月から小学生になる子どもたち。マイクを持って将来の夢を宣言してもらいました。（訪れた子ども）「スポーツカーになりたいです」「パトカーになりたい。車に乗りたいから」「歌を歌う人。歌が好きだから」「野球選手になりたいです。（憧れは）大谷選手です」「パン屋さん」一緒に来ていた小学3年生のお兄ちゃんも、妹の成長がうれしい様子でした。（小学３年生の兄）「ぐんぐん大きくなってほしい。同じ小学校なので連れて行くのが緊張しています。妹が（誰かに）連れて行かれないかなと思って」こちらの女の子はお母さんの着物を受け継ぎました。（母）「私より似合っていると思う。これから1年生になるので、すくすく元気に育って行ってほしい」将来の夢は？（訪れた子ども）「看護師さんになりたいです」境内は、夢を持った子どもたちと子どもたちの健やかな成長を願う家族の笑顔にあふれていました。