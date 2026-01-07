北陸の冬の味覚「寒ブリ」。実は今シーズン、石川県では不漁が続いています。

鮮魚店ではなんとか少ないブリを価格を据え置いて販売しているといいますが、不漁による高値もあり売り上げが全く立たないといいます。

最高級ブリ「煌」の初競り「よっしゃあ！復興の能登寒ブリや！日本一や！」(12月1日)

北陸の冬の味覚「寒ブリ」。

県内の定置網で水揚げされた最高級のブリ「煌（きらめき）」に12月、400万円の値がつくなど、県内外にブランド力の高さをアピールしました。

今シーズンは記録的不漁に悩む

今が旬のはずの寒ブリ、しかし今シーズンは記録的な不漁に悩まされています。

県水産総合センター・白石宏己専門研究員「11月1日から漁期が始まっているが、前年同期比で30%少なくなっている。例年と比べると少なめ」

2025年11月から12月15日までの県内の水揚げ量は121トンで、前の年の同じ時期と比べわずか3割に留まります。

不漁の背景に高い海水温

背景にあるのは、海水温の高さです。

県水産総合センター・白石宏己専門研究員「日本海北部の海水温が例年よりも高めとなっている。図を見る限りだと1番高い所だと3度くらい高い」

水温が高いとブリが南下せず、県内での不漁が続いています。

一方、新潟県の佐渡。

こちらも不漁が続いていましたが、年末から水揚げが増え、きのうは今シーズン一番となるおよそ400本が定置網にかかりました。

気になる能登への影響はと言うと…。

県水産総合センター・白石宏己専門研究員「佐渡に群れが来たというがそれが下ってきて能登に来るかは別の話。海水温が下がってくれば回遊してくると思うのでそうすれば漁況も上向いてくるのでは」

ブリ「市場で一本だけ競り場に」

不漁続きで、ブリの町、能登町宇出津は…

渡邉百音フィールドキャスター「Q今日の能登のブリ水揚げは？」

紙子鮮魚・紙子大輔代表「市場で一本だけ競り場に並んでた感じですね」

こちらの紙子鮮魚店では、今シーズン、ブリが店頭に並べられない日々が続いています。

渡邉百音フィールドキャスター「Qカマスやカレイは並んでるけどブリは？」

紙子鮮魚・紙子大輔代表「本当はこの時期なら箱なんかも準備しているが…こんな感じで。（箱の）中身がない」

仕入れ値は例年の3倍近くに跳ね上がっている一方で、店は常連客に何とかブリを味わってもらいたいと、販売価格は据え置きに。

紙子鮮魚・紙子大輔代表「この値段なら原価にもなってない。1300〜500円くらいで売りたいけどそういう値段はなかなかあれなので。全然儲かってない」

シーズンの獲れ具合を今判断するのは難しい

例年なら全国から注文が殺到しますが、今年は高値で断らざるを得ないものもあったといいます。

紙子鮮魚・紙子大輔代表「やっぱり12月にお世話になった人に贈りたいとか年末年始に家族とブリを食べて年越したいという要望には応えられなかったかなと」

3月までがシーズンの寒ブリ。今後、回復の兆しはあるのでしょうか。

県水産総合センター・白石宏己専門研究員「2010年は記録的な豊漁だったが、11月まで全然獲れなくて、1月入ってから獲れた。シーズンを通しての獲れ具合を今判断するのは難しい。今後漁獲が上向いてくる可能性もあるので今後の豊漁に期待したいところです」