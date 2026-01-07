日中関係の悪化で直行便が途絶えるなど、観光立県・鹿児島でも影響が広がっています。観光関係者が参加する新年互礼会で影響を聞きました。鹿児島の観光を盛り上げるために、私たち1人1人ができること。実はありそうです。



霧島九面太鼓の勇壮な演奏で幕を開けた県観光連盟の新年互礼会。県選出の国会議員や観光関係者など約450人が参加しました。



鏡開きをして、鹿児島の観光業の発展を祈りました。





観光業に大きく立ちはだかるのが、日中関係の悪化です。上海線が全便欠航し、影響が心配されます。城山ホテル鹿児島の矢野社長に聞きました。（城山ホテル鹿児島・矢野隆一社長）「中国の方は、今月も50名足らずしか来ていない。来月以降もほぼ予約がない状態。その部分を、韓国の人が埋めてくれているので全体としては今のところは大きな影響はない」会員数2億人の顧客網を持つと言われるマリオット・インターナショナルのブランドの1つシェラトン鹿児島のトップは――。（南国ホテルズ・ 伊牟田均社長）「今のところは、年内までは影響がなかった。これから旧正月がやってくる。中国からの団体客、個人も減ると思うので影響はかなり出てくると思う」（内田直之キャスター）「この間にホテルとして蓄えたい力、取り組んでおきたいことはありますか？」（南国ホテルズ・ 伊牟田均社長）「将来的には、中国はボリュームゾーンが非常に大きい。富裕層が増えているので注目しなければいけないが、目先は厳しい。欧米や他の地域、国内でも首都圏や大阪から呼び寄せる努力をしないといけない」冬場は、ゴルフを目当てに鹿児島を訪れる人が多い韓国。霧島の宿泊施設に滞在する人も多くいます。去年、新燃岳の噴火や大雨災害の影響を受けた霧島市の中重市長も今年に期待を寄せます。（霧島市・中重市長）「観光からのゴルフ客がかなり増えている。直接、霧島市が管理しているわけではないが、空港の駐車場の問題も市として協力できることはしていきたい。新しいホテルが、今年、来年と次々にオープンする。観光は大きく盛り上がる年にしたいと思う」県が鹿児島港本港区に計画を進めるスポーツ・コンベンションセンター。様々な会議やシンポジウムは経済効果を生みだすと言われています。コンベンションの誘致に取り組む協会に聞きました。（内田直之キャスター）「スポーツ・コンベンションセンター。新しい大きな箱を作ろうという動きが進んでいます。鹿児島の受け入れ態勢はどのように見ていますか？」（鹿児島観光コンベンション協会・松村優也DMO戦略部長）「受け入れ態勢は箱も大事だが。地域の方々が、しっかり迎えることが大事。コンベンションの制度もあるのでお手伝いする。関係の構築が必要かなと思う」コンベンションの誘致をきっかけに鹿児島のファン、リピーターを作ることが大切だと話していました。観光業を盛り上げるために、私たちにできることはあるのでしょうか？（観光立県推進会議・奈良迫英光会長）「鹿児島県民が、我が県の魅力を知らないと思いますね。桜島に渡った人は少ないし、離島に行った人も非常に少ない。まず、鹿児島県民が離島や大隅半島、薩摩半島に行ってもらい、自ら体感して魅力を発信して欲しいと思う」