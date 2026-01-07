¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡×¿ùËÜÃ£¼£Á°Ê¡°æ¸©ÃÎ»ö ¸©¿¦°÷¤Ø¤ÎÃÔ´Á¹Ô°Ù¤â ÈÜ¤ï¤¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾¡¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡× Èï³²¼Ô¡ÖÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡×
2025Ç¯12·î¤Ë¼¿¦¤·¤¿Ê¡°æ¸©¤Î¿ùËÜÃ£¼£Á°ÃÎ»ö¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¸©¿¦°÷¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Ä´ºº¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬7Æü¡¢Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ùËÜ»á¤¬½÷À¿¦°÷¤ËÁ÷¤Ã¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç1000ÄÌ¤Ë¾å¤ê¡¢Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï·º»öÈ³¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¡¢¿ùËÜ»á¤¬Ê¡°æ¸©¿¦°÷¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷¤¬¡¢Ê¡°æ¸©¿¦°÷¤ª¤è¤½6000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿ùËÜ»á¤ÏLINE¤ä»äÍÑ¤Î¥á¡¼¥ë¤ò»È¤¤¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª¤è¤½1000ÄÌÁ÷¤êÂ³¤±¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼«¤é¤ÎÀÅª¶½Ê³¤òÅÁ¤¨¤ëÈÜ¤ï¤¤¤ÊÉ½¸½¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡×
¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï¡¢¿ùËÜ»á¤¬Ê¡°æ¸©¤ÎÁíÌ³ÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡°æ¸©¡¦ÏÉÆ¬Èþ±ûÉûÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎËÉ»ß¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢¼¹Ù¹¤«¤ÄÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤Ê°¤ê¤ò¶Ø¤¸¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ùËÜ»á¤ÏÊ¡°æ¸©¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÀ¤â¤â¤ä¿¬¤ò¿¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÔ´Á¹Ô°Ù¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡×
ÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷¤Î²Ï¹ç·ò»Ê»á¤Ï¡Ö¿ùËÜ»á¤«¤é¤Î¼Õºá¤Ï°ìÀÚ¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¼¨ÃÌ¤â¤·¤Ê¤¤¡¢ÀÜ¿¨¤òÃÇ¤Á¤¿¤¤¡¢¼õ¤±¤¿Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ê¡°æ¸©¿¦°÷¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¡¢Èï³²´¶¾ð¤Î¸·¤·¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÈ¯³Ð¸å¡¢¿ùËÜ»á¤Ï2025Ç¯11·î25Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö·Ú¸ý¤ä¾éÃÌ¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾¡¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
Ä´ºº°Ñ°÷¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¿ùËÜ»á¤Ï¢§¡ÖÅö»þ¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ëÇ§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¢§¡ÖÁê¼ê¤ËÀÅª´Ø·¸¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾¡¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¢§¡ÖÁê¼ê¤¬Æ±°Õ¤¹¤ì¤Ð´Ø·¸¤ò¤â¤Ä¤È¤Þ¤Ç¤ÏÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¥°Õ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡× ¢§¡ÖÈï³²¼Ô¤¬»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¢§¡ÖÈï³²¼Ô¤¬½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿ÈÂÎÅªÀÜ¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤¯µ²±¤Ë¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ï¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤½¤Î¾ìÌÌ¤ÏÀµÄ¾µ²±¤Ë¤Ê¤¤¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸í¤Ã¤Æ¿¨¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¢§¡ÖÁê¼ê¤¬µñÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿Åö»þ¤Ï´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áê¼ê¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¿ùËÜ»á¤Ï¾åµ¤Î¤è¤¦¤ËÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤ÈÊÛ²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¿¦°÷¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò´ð¤Ë¡¢¿ùËÜ»á¤¬°ÊÁ°¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÇ§¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ£¼ËÆâ¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×
Ê¡°æ¸©Ä£¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¿¦°÷¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë½÷À¿¦°÷¤Ï¡ÖÄ£¼ËÆâ¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¤¢¤ó¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Áªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Á°ÃÎ»ö¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¡°æ¸©Ì±¤Ï¡Ä¢¡70Âå½÷À¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÎÉ¤¤Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¢¡60ÂåÃËÀ¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í¤é¤ÏÊ¿µ¤¤Ç½÷¤Î»Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö²¿¡¹¤Á¤ã¤ó¤¤Î¤¦¤Ï¡Á¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¸Å¤¤´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¢¡10ÂåÃËÀ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¤ª¤È¤·¤á¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¡×
Êó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¡¢¿ùËÜ»á¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢»ö¼ÂÇ§Äê¤ÈÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂº½Å¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Èï³²¼Ô¤ÎÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
