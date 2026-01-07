今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年1月8日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


人の気持ちを理解できる日。自分が損しても思いやりを大切に。

11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


買い物で失敗しがち。入念に商品をチェックしてみて。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


不調日。ペースを崩すと収拾がつかないので、早めの帰宅が吉。

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


1人の時間を大切に。読書や音楽鑑賞は充実感あり。

8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


苦手なタイプの人にも笑顔で接して。好感度がアップしそう。

7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


年上の男性と衝突の暗示あり。反抗的な態度を避けて柔軟に。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


何が起きても前向きに。努力さえすれば運気はいい流れに。

5位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


ペットが幸運の使者。遊んだりお店をのぞいたりすると運気アップ。

4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


興味のあることに集中しよう。情報収集には最適の1日！

3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


旅行プランを立てる吉日。冒険の要素を取り入れてみて。

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


次々とアイデアが湧きそう。人との会話の中にヒントが。

1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


自分のユニークさを見つめて。新しい世界が開ける暗示あり。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)