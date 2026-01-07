「カッコ良すぎないか」新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、真っ赤な振袖ショットを披露！ 「最高」
新しい学校のリーダーズは1月6日、公式Instagramを更新。5日に行われたアニメーション映画『迷宮のしおり』の公開記念舞台あいさつにSUZUKAさんが登壇したことを報告し、振袖ショットを公開しました。
【写真】SUZUKA、個性際立つ振袖姿
この投稿にファンからは、「カッコ良すぎないか」「スタイリッシュ」「めっちゃ綺麗！個性もあって最高」「祭りじゃっ！！！」「情熱の真っ赤なSUZUKA」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】SUZUKA、個性際立つ振袖姿
「情熱の真っ赤なSUZUKA」同アカウントは、「映画『迷宮のしおり』公開記念舞台挨拶 @meikyu_movie 主人公の声を演じるSUZUKA 真っ赤な振袖、AG!腕章柄の帯、新しい装いで登壇いたしました」とつづり、5枚の写真を掲載しました。鮮やかな赤色の振袖に、黒い革手袋やキャットアイタイプの眼鏡を合わせたコーディネートのSUZUKAさんが写っています。
映画『迷宮のしおり』とは？1日に公開された映画『迷宮のしおり』は、『マクロス』や『アクエリオン』シリーズで知られる河森正治監督が初めて手掛けるオリジナル劇場長編作品。ひょんなことからスマホの中の異世界に閉じ込められた女子高生が、もう一人の自分に現実を乗っ取られる前に脱出を目指す、SF・青春物語。声優陣には主人公を務めるSUZUKAさんのほか、お笑いトリオ・ネプチューンの原田泰造さんや、アイドルグループ・timeleszの寺西拓人さんなど豪華キャストが集結しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)