1月10日の「110番の日」を前に、くまモンが110番通報の適切な利用を呼びかけました。

【写真を見る】110番で「酒を飲んだから家まで送って」「話し相手になって」は不適切！ くまモン呼びかけ 警察相談は「#9110」にかけるモン

熊本県警から「一日110番センター長」に任命された「くまモン」が、110番通報を受け、現場の警察官に指令を出すデモンストレーションに臨みましたしました。

くまモン「110番を正しく利用し、みんなで熊本の安全を守るモン」

県警によりますと、去年1年間の110番通報は2024年よりも7000件ほど多い約16万件に上っています。

そのうち2割ほどは緊急の対応が必要ないものでした。

「酒を飲んだから家まで送ってほしい」

「ひまだろ。話し相手になって」

「今から高速乗るけど、混んでる？」

「〇〇会社の電話番号教えて」

など、不適切な通報もあったということです。

くまモンも、緊急ではない場合は相談専用ダイヤル「#9110」を利用するなど110番通報の適切な利用を呼びかけました。