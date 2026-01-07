【ポイント】

・8日（木）は冬の天気。日本海側は広く雪が降り、ふぶきになる所も。

・太平洋側は冬晴れで空気乾燥。次第に冷たい北風が強まる。

・三連休は荒れた天気。10日（土）は寒さが緩むが、雷や突風に注意。

・「成人の日」（12日）は今季一番の強い寒気で、冬のあらし。

・北日本や北陸を中心に猛吹雪や大雪。

【全国の天気】

低気圧が発達しながらオホーツク海へ進み、8日（木）は西高東低の冬型の気圧配置となるでしょう。日本列島に寒気が流れ込んで、日本海側は広く雪が降りそうです。風も強く、ふぶくところもありそうです。青森や長野北部などは警報級の大雪となるおそれがあります。一方、太平洋側は冬晴れで、空気が乾燥しそうです。洗濯日和ですが、冷たい風が強まりますので、飛ばされないよう、お気をつけください。8日（木）の朝は、前日に比べると冷え込みが弱まる所が多いでしょう。日中は関東で寒さが緩むほかは厳しい寒さです。真冬並みの寒さになる所が多そうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -4度（＋5 3月上旬）

仙台 1度（＋3 3月中旬）

新潟 1度（＋2 3月上旬）

東京 0度（-2 真冬並み）

長野- 2度（＋4 3月上旬）

名古屋 1度（＋1 平年並み）

大阪 6度（＋4 3月中旬）

広島 2度（＋1 平年並み）

高知 2度（-1 平年並み）

福岡 3度（±0 真冬並み）

鹿児島 6度（＋2 2月中旬）

那覇 15度（-1 平年並み）

■予想最高気温（前日差）

札幌 -2度（-2 真冬並み）

仙台 5度（-2 真冬並み）

新潟 3度（ー3 真冬並み）

東京 11度（＋5 2月中旬）

長野 3度（-3 真冬並み）

名古屋 9度（-1 平年並み）

大阪 9度（-2 真冬並み）

広島 8度（-4 真冬並み）

高知 12度（-3 平年並み）

福岡 7度（-5 真冬並み）

鹿児島 11度（-4 真冬並み）

那覇 18度（±0 真冬並み）

【週間予報】この先、日本海側では雪の降る日が多いでしょう。三連休も荒れた天気に注意が必要です。10日（土）は日本海で低気圧が発達するため、南風が吹いて、全国的に寒さが緩むでしょう。ただ、11日（日）以降は、再び強い寒気が流れ込みます。12日（月）は今季一番の強い寒気が流れ込むと予想されているため、冬型の気圧配置が強まる見込みです。北日本を中心に風が非常に強く、冬のあらしとなるでしょう。猛吹雪や大雪に警戒が必要です。九州北部や四国でも雪雲が流れ込んで、積雪となるおそれがありますので、ご注意下さい。「成人の日」は関東など太平洋側も寒さがかなり厳しくなりそうです。