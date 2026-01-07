½÷»Ò¹â¹»À¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï--¡Ö»Ë¾åºÇ°¤Î¾¯Ç¯ÈÈºá¡×²Ã³²¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Èº£¡É¤È¤Ï¡Ú½ñÉ¾¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡°½À¥½÷»Ò¹â¹»À¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¡Ê°Ê²¼¡¢°½À¥»ö·ï¡Ë¡½¡½¤¤¤Þ¤Ç¤â¤³¤Î»ö·ï¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¯¤ÈÀïØË¤¹¤ë¡£1989Ç¯11·î¡¢ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ë½»¤à17ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤òÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¾¯Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬¶¯´¯ÌÜÅª¤ÇÏ¢¤ìµî¤ê¡¢ÂÎ©¶è°½À¥¤ÎÃç´Ö¤ÎÉô²°¤Ë40Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´Æ¶Ø¡£¶¯´¯¤ä·ã¤·¤¤Ë½¹Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÈéÉæ¤ò¤¢¤Ö¤ë¡¢¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÈóÆ»¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿µó¶ç¤Ë»¦³²¤·¡¢°äÂÎ¤ò¥É¥é¥à´Ì¤Ç¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á¤Ë¤·¤Æ¹¾Åì¶è¼ã½§¤Î¶õ¤ÃÏ¤ËÇÑ´þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¾ï¿Í¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¨»´¤Ê»ö·ï¤À¡£¼çÈÈ³ÊA¤ÏÅö»þ18ºÐ¡£½à¼çÈÈ³ÊB¡Ê17¡Ë¡¢¼«Âð¤¬´Æ¶Ø¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿C¡Ê16¡Ë¡¢´Æ»ëÌò¤ÎD¡Ê17¡Ë¤Ê¤ÉÈÈ¹Ô¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤â18ºÐ°Ê²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ°¤Î¾¯Ç¯ÈÈºá¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²Ã³²¼Ô¤Ï¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«
¡¡Ãø¼Ô¤Î»³粼Íµ»ø¤µ¤ó¤Ï¸µ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡ÊHBC¡Ë¤ÎÊóÆ»Éô¥Ç¥¹¥¯¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¿ÍÊª¤À¡£À¾Å´¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¤Ê¤É17ºÐÁ°¸å¤Î¾¯Ç¯¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¶§°»ö·ï¤¬Â³¤¤¤¿2000Ç¯¡¢¡Ö°½À¥»ö·ï¤Î²Ã³²¼Ô¤¬¤¹¤Ç¤Ë½Ð½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¿´¤Ë¤¶¤é¤ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬»Ä¤Ã¤¿¡×¡ÊËÜÊ¸¤è¤ê¡ËÃø¼Ô¤Ï¡¢¾å»Ê¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¼èºà¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶§°¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¿Í´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë¹¹À¸¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«--Èï³²¼Ô¡¦²Ã³²¼Ô¤ÈÆ±À¤Âå¤Î»³粼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈà¤é¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¤½¤ó¤Ê»³粼¤µ¤ó¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²Ã³²¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢Èï³²¼Ô°äÂ²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤ËÃÏ¤òÇç¤¦¤è¤¦¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¼èºà¤ò½Å¤Í¤¿µÏ¿¤À¡£¡Ö¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÎÆâÂ¦¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¼èºà¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤·¤ó¤É¤µ¤òÀµÄ¾¤ËÅÇÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼Ò²ñ¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à»³粼¤µ¤ó¡£ºÇ½é¤Ï¥Ô¥·¥ã¥ê¤È¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿Áê¼ê¤â¡¢¿¿Ùõ¤ÇÃúÇ«¤Ê»³粼¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤ÎÁ°¤Ë½Å¤¤¸ý¤ò³«¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡¡Ë½¹Ô¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿F¤Ï¡¢»³粼¤µ¤ó¤ò¿®Íê¤·¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÅö»þ¤Î¶§¹Ô¤ÎÃæ¿È¤È²ùº¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Ä¥¤ê¹þ¤ß¤ÎËö¤ËC¤ÈE¡ÊÆ±¤¸¤¯Ë½¹Ô¤Ë²ÃÃ´¡Ë¤«¤é¤ÏÄ¾·â¼èºà¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¡¢D¤ÎÊì¿Æ¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÂ©»Ò¤Î¸½ºß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½Ð½ê¸å¡¢Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤é¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÈÈ»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿½à¼çÈÈ³ÊB¤È¤Ï¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤äÌÌ²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Êì¿Æ¤äµÁ·»¤Ø¤â¼èºà¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼çÈÈ³ÊA¤Î¿ÆÂ²¤Ø--»³粼¤µ¤ó¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤ì°Ê¾åÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤ÎìÞºá°Õ¼±¤Î¡Ö¸½ºß¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡²Ã³²¾¯Ç¯¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ëº§¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢50ºÐÁ°¸å¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£ìÞºá°Õ¼±¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆâÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë²Ã³²¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Õ¤Ë²ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²Ã³²¼Ô¤â¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¡Ö½þ¤¤¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿º¹¤¬¤¦¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£ËÜ½ñ¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤ËÅê¤²¤«¤±¤ëÌä¤¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë1·î¤Ë¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎX»Ò¤µ¤ó¤Î»°½½¼·²óÌÜ¤ÎÌ¿Æü¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÎÌ½Ê¡¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ§¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¤·¤¿Èá·à¤¬ÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ì¤è¤¦¡¢ËÜ½ñ¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á¹Ó°æÍý·Ã