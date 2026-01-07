休日の質がぐっと高まる♡ おしゃれガールたちの「アートに浸れる休日の過ごし方」3選

この冬は、予定を詰め込みすぎるより、静かに“好き”をチャージする日を作ってみない？そこで今回は、おしゃれガール3人に「アートで心を満たす休日の過ごし方」を教えてもらいました。自分のペースで楽しめる、心を癒す時間のヒントをお届けします♡ ぜひ参考にしてみてね。

アートに触れるのがなによりも癒し 芸術鑑賞や読書などを通じて、インプットしてみるひととき。 自分自身と向きあう時間をつくってみると、休日の質がぐっと高まるんです。

Check! 美術館で過ごす贅沢なひとり時間 maiさん（会社員・28才） Instagram：@m.c.o25 「アートを見ること、静かな空間にいることに癒しを感じます。ファッション系や、安藤忠雄さんなどの建築系の作品もよく見るかな」 自然と絵画に癒された箱根のポーラ美術館 「シャネルの工芸やアートの展示『la Galerie du 19M Tokyo』に行き刺激を受けました！」 森アーツセンターギャラリーで展示会を鑑賞

Check! 好きな本を開いてほっとひと息 mikiさん（SNSマーケティング・28才） Instagram：@kinomigirl 「余裕がないときは自分の“好き”を見失いがち。そんなときふらっと書店で本を見たり、自宅のお気に入りの本を読んだり。物語に没頭して言葉にときめくとゆったりできます」 『20代で得た知見』。旧友にすすめられて手に取ったエッセイ。この本の言葉の使い方、世の中の見方・考え方が好き。 『コーヒーが冷めないうちに』シリーズ。あたたかくて泣けて、大切な人に気持ちを伝えたくなる本。 『愛されなくても別に』。読了後、自分の気持ちに嘘はつかなくていいと思えた1冊。

Check! ミニシアターで非日常感を Yunaさん（会社員・23才） Instagram：@yuna_booksfilms 「SNSで知ったStrangerに行き、とても素敵な休日を過ごせたことをきっかけに、ミニシアターにハマりました！過去作の再上映や海外の小規模作品など大手の映画館では見られない作品に出会うことができます。 また、手書きのポスターやスタッフの方のコメントの掲示も『あたたかい空間でいいなあ』とほっこり♡ シアターによってはカフェが併設されていたりもするので、上映まで好きな本を読んだりして一日中楽しめます！」 ミニシアター「Stranger」はカフェも楽しめる！ 国内外の名作を見られるキネマ旬報シアター パンフレットや雑誌も豊富で映画が味わい深く！ 文／柿沼奈々子、草野咲来